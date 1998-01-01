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الحمد الله يتفقد غرفة العمليات المركزية للدفاع المدني في رام الله

الخميس 17 يناير 2019 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تفقد رئيس الوزراء، وزير الداخلية رامي الحمد الله، صباح اليوم الخميس، غرفة العمليات المركزية للدفاع المدني في مدينة رام الله، بحضور مدير عام الدفاع المدني اللواء يوسف نصار، وضباط الجهاز.

واطّلع الحمد الله على سير عمل وجاهزية طواقم الدفاع المدني في التعامل مع المنخفض الجوي، الذي تشهده فلسطين، والحوادث التي تم التعامل معها في مختلف المحافظات.

ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس محمود عباس لكافة العاملين في الدفاع المدني والجهات المختصة والشريكة من المؤسسات وفعاليات المحافظات للتعامل مع الحوادث، مشيدا بجهودهم ودورهم في حماية المواطنين وسرعة الاستجابة لأي طارئ، معتبرا أن جاهزيتهم تحد من الاضرار والكوارث.

#رامي الحمد الله

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