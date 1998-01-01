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النونو: وفد من قيادة حماس يزور القاهرة قريبًا و معبر رفح سيفتح في كلا الاتجاهين

الخميس 17 يناير 2019 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النونو: وفد من قيادة حماس يزور القاهرة قريبًا و معبر رفح سيفتح في كلا الاتجاهين



غزة / سما /

قال طاهر النونو القيادي في حركة المقاومة الاسلامية حماس  إن وفدًا من الحركة سيزور العاصمة المصرية القاهرة قريبًا.

واشاد النونو بالعلاقة الكبيرة مع الجانب المصري بعد حوار استراتيجي أجرته حركته مع المخابرات المصرية العام الماضي.

و لم يفصح النونو خلال لقاء على فضائية الأقصى عن موعد زيارة الوفد للقاهرة .

واشار الى ان حركته تلقت  وعودًا من وفد المخابرات المصرية الذي زار غزة مؤخرًا بفتح معبر رفح في الاتجاهين قريبًا.

وذكر أن الوفد المصري أبلغ الفصائل الفلسطينية بأن مصر لن تسمح بمزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني بل ستقوم بمزيد من الخطوات للتخفيف من معاناته، إضافة لدورها السياسي.

وأكّد النونو أن الوفد الأمني المصري أبلغ الفصائل خلال لقائه بها أن العمل على معبر رفح سيستمر، وأنّه لا وجود لقرار مصري بإغلاقه.

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