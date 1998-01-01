بالصور: وزير إسرائيلي يزور مسجد "محمد علي" بالعاصمة المصرية "القاهرة

القدس المحتلة / سما /

أعلنت السفارة الإسرائيلية في مصر ان وزير الطاقة الإسرائيلي زار يوفال شتاينتس، امس الأربعاء، مسجد "محمد علي" الشهير وسط العاصمة المصرية القاهرة، في خطوة تطبيعية جديدة بين مصر و"إسرائيل".

وذكرت سفارة دولة الاحتلال لدى القاهرة أن زيارة شتاينتس، لأحد أكبر المساجد الأثرية بالقاهرة، جاءت على هامش مشاركته في "منتدى غاز شرق المتوسط".

ونشرت السفارة في حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، صورتين لوزير الطاقة الإسرائيلي وهو في زيارة لمنطقة القلعة السياحية ومسجد "محمد علي".

والاثنين، أعلنت وزارة البترول المصرية اتفاقا لبلدان عدة على البحر الأبيض المتوسط بينها "إسرائيل"، لإنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)"، بهدف تأسيس منظمة دولية "تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية".

وعقب الاجتماع، قال شتاينتس: "يسعدني أن أمثل إسرائيل وحكومتها هنا في القاهرة، هذه زيارة رسمية أولى، وأول دعوة من حكومة مصر لوزير إسرائيلي منذ قيام الثورة في 2011".