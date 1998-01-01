  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالصور: وزير إسرائيلي يزور مسجد "محمد علي" بالعاصمة المصرية "القاهرة

الخميس 17 يناير 2019 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور: وزير إسرائيلي يزور مسجد "محمد علي" بالعاصمة المصرية "القاهرة



القدس المحتلة / سما /

أعلنت السفارة الإسرائيلية في مصر ان وزير الطاقة الإسرائيلي زار يوفال شتاينتس، امس الأربعاء، مسجد "محمد علي" الشهير وسط العاصمة المصرية القاهرة، في خطوة تطبيعية جديدة بين مصر و"إسرائيل".

وذكرت سفارة دولة الاحتلال لدى القاهرة أن زيارة شتاينتس، لأحد أكبر المساجد الأثرية بالقاهرة، جاءت على هامش مشاركته في "منتدى غاز شرق المتوسط".

ونشرت السفارة في حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، صورتين لوزير الطاقة الإسرائيلي وهو في زيارة لمنطقة القلعة السياحية ومسجد "محمد علي".

والاثنين، أعلنت وزارة البترول المصرية اتفاقا لبلدان عدة على البحر الأبيض المتوسط بينها "إسرائيل"، لإنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)"، بهدف تأسيس منظمة دولية "تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية".

وعقب الاجتماع، قال شتاينتس: "يسعدني أن أمثل إسرائيل وحكومتها هنا في القاهرة، هذه زيارة رسمية أولى، وأول دعوة من حكومة مصر لوزير إسرائيلي منذ قيام الثورة في 2011".

2
1

أخبار ذات صلة

ابو مرزوق وهنية

انضمام ابو مرزوق والرشق لوفد حماس بالعاصمة المصرية "القاهرة

عباس كامل

رئيس المخابرات المصرية يزور "إسرائيل" ورام الله لبحث المصالحة و"التهدئة"

عباس كامل والرئيس عباس - ارشيف

وزير المخابرات المصري "عباس كامل" يزور غزة والضفة قريبا

هنية- ارشيف

المخابرات المصرية تدعو هنية إلى القاهرة غدا لبحث "مسيرات العودة"

هنية مع وفد المخابرات المصرية

بعد لقاء عاصف مع المخابرات المصرية.. وفد من حماس الى القاهرة الثلاثاء لاستئناف حوارات "المصالحة"

وفد فتح

رسميا.. وفد "فتح" يسلم المخابرات المصرية موقف القيادة بشأن المصالحة ويغادر القاهرة

الأكثر قراءة اليوم

حركة فتح ترد على تصريحات القيادي في حماس "محمود الزهار

الداخلية توضح ملابسات أزمة الإيطاليين الثلاثة في غزة

ضبط نفقين يمتدان داخل الأحياء السكنية لتهريب المخدرات في غزة

واللا العبري: حماس فهمت سر اللعبة ومعادلتها.. ادفعوا أو استقبلوا القذائف

القسام تعلن استشهاد احد أعضائها اثر اصابته في حادث عرضي

فضيحة قد تطال شاكيد.. اعتقال مسؤول بجهاز القضاء: علاقات جنسية مقابل تعيين قضاة

الشوا :دعاوى في محاكم أمريكية ضد 3 بنوك في فلسطين بزعم خروقات لقانون مكافحة الارهاب

الأخبار الرئيسية

هنية مع وفد المخابرات المصرية

النونو: وفد من قيادة حماس يزور القاهرة قريبًا و معبر رفح سيفتح في كلا الاتجاهين

ترامب ونتنياهو

صفقة القرن: دولة فلسطينية في معظم الضفة والأقصى للاحتلال وغياب لغزة

الهباش- ارشيف

الهباش: الرئيس سيتخذ خطوات قانونية ضد حماس وابلغ جميع الأطراف العربية والدولية بذلك

فصائل المقاومة بغزة

فصائل المقاومة تحذر من تدهور الوضع بغزة وتطالب مصر بفتح معبر رفح بكلا الاتجاهين

عاموس يادلين

يادلين: مؤشرات احتمالية حدوث مواجهة عسكرية مع حماس بغزة مرتفعة للغاية