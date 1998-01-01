صور: إنقاذ 6صيادين مصريين وفقدان سابع بعد قذف الرياح قاربهم لسواحل غزة

غزة / سما /

انقذت قوات البحرية فجر اليوم الخميس 6 صيادين مصريين فيما لا زال مصير صياد سابع مجهولا بعد قذف الرياح والأمواج العاتية قاربهم في بحروسط قطاع غزة .

وذكرت مصادر محلية ان البحرية بغزة تدخلت بشكل سريع بعد غرق القارب وتحطمه في بحر الوسطى.

و قامت البحرية بنقل الصيادين الستة إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج.

الصيادون المصريون الذين تم انقاذهم من بحر قطاع غزة هم:

1- طه عكاشة 27 عاما

2- محمد جمال حمامي25 عاما

3- علاء مجدي صابر 28 عاما

4- أحمد محمد شبار 25 عاما

5- مجدي محمد صابر 56 عاما

6- أحمد ححمال حمامي 23 عاما

7- المفقود هو / جمعة العشي 48 عاما