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صور: إنقاذ 6صيادين مصريين وفقدان سابع بعد قذف الرياح قاربهم لسواحل غزة

الخميس 17 يناير 2019 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور: إنقاذ 6صيادين مصريين وفقدان سابع بعد قذف الرياح قاربهم لسواحل غزة



غزة / سما /

انقذت قوات البحرية فجر اليوم الخميس 6 صيادين مصريين فيما لا زال مصير صياد سابع مجهولا بعد قذف الرياح والأمواج العاتية قاربهم في بحروسط قطاع غزة .

وذكرت مصادر محلية ان  البحرية بغزة  تدخلت بشكل سريع بعد غرق القارب وتحطمه في بحر الوسطى.

و قامت البحرية بنقل الصيادين الستة إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج.

الصيادون المصريون الذين تم انقاذهم من بحر قطاع غزة هم:

1- طه عكاشة 27 عاما
2- محمد جمال حمامي25 عاما
3- علاء مجدي صابر 28 عاما
4- أحمد محمد شبار 25 عاما
5- مجدي محمد صابر 56 عاما
6- أحمد ححمال حمامي 23 عاما
7- المفقود هو / جمعة العشي 48 عاما

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