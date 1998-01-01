صور: إنقاذ 6صيادين مصريين وفقدان سابع بعد قذف الرياح قاربهم لسواحل غزة

غزة / سما /
انقذت قوات البحرية فجر اليوم الخميس 6 صيادين مصريين فيما لا زال مصير صياد سابع مجهولا بعد قذف الرياح والأمواج العاتية قاربهم في بحروسط قطاع غزة .
وذكرت مصادر محلية ان البحرية بغزة تدخلت بشكل سريع بعد غرق القارب وتحطمه في بحر الوسطى.
و قامت البحرية بنقل الصيادين الستة إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج.
الصيادون المصريون الذين تم انقاذهم من بحر قطاع غزة هم:
1- طه عكاشة 27 عاما
2- محمد جمال حمامي25 عاما
3- علاء مجدي صابر 28 عاما
4- أحمد محمد شبار 25 عاما
5- مجدي محمد صابر 56 عاما
6- أحمد ححمال حمامي 23 عاما
7- المفقود هو / جمعة العشي 48 عاما