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طقس فلسطين : انحسار المنخفض وامطار متفرقة

الخميس 17 يناير 2019 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : انحسار المنخفض وامطار متفرقة



رام الله /سما/

توقع الراصد الجوي لمعا داوود الطروة ان تستمر فرص تساقط الأمطار صباح اليوم ليبدأ المنخفض الجوي بالضعف التدريجي بعد ذلك إلى ان يتلاشى بشكل كلي مع ساعات نهار يوم الخميس.

ويكون الجو يوم الجمعة غائما جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارد الى شديد البرودة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو يوم السبت غائما جزئياً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارد الى شديد البرودة والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذر الراصد الجوي

1 – خطر شدة سرعة الرياح.

2- خطر التزحلق على الطرقات نتيجة تساقط زخات البرد والثلوج أحيانا.

3- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

4- خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.

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