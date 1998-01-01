  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالفيديو ... وزير السياحة التونسي يثير جدلا بظهوره على قناة عبرية ومطالبات بإقالته

الأربعاء 16 يناير 2019 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو ... وزير السياحة التونسي يثير جدلا بظهوره على قناة عبرية ومطالبات بإقالته



القدس المحتلة / سما /

أثار ظهور روني الطرابلسي وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي، على إحدى قنوات البث الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية،  جدلاً واسعاً في أرجاء تونس حيث  وصل إلى حدّ المطالبة بإقالته من منصبه كوزير للسياحة.

وكان الوزير التونسي قد أجرى  حواراً إعلامياً مع القناة الإسرائيلية " i24news" الناطقة باللغة العربية ، و تطرّق خلال الحديث إلى القضية الفلسطينية.

و نفى الوزير الطرابلسي إدلائه بحديث لقناة إسرائيلية وذلك بعد ساعات من تداول الخبر المدعوم بفيديوهات للحوار، مشددا على  أنه تحدّث لمصلحة شركة إنتاج تلفزيوني في بريطانيا.

الجدير بالذكر أن قناة " i24News" العبرية  تبثّ من الولايات الأمريكية، كما تبث عبر الإنترنت في "إسرائيل"؛ باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، كما تعمل القناة من خلال سياسيتها الاعلامية على تسهيل التطبيع مع "إسرائيل".

#وزير السياحة التونسي #حوار اعلامي #قناة عبرية #اسرائيل #فيديو

أخبار ذات صلة

قصف غزة -ارشيفية

شاهد: سعوديون يبررون قصف غزة الليلة ويدعون للتطبيع يثير جدلا واسعا في تويتر

ليبرمان ونتنياهو

قناة عبرية تزعم : نتنياهو منع هجوما موسعا أمر به ليبرمان ضد غزة

قصف- ارشيف

قناة عبرية تؤكد: جهود مصرية متواصلة لمنع أي تصعيد في غزة

قناة عبرية تكشف عن القرارات المصيرية التي اتخذها الرئيس حول غزة

التحالف الإسلامي

صورة: "التحالف الإسلامي" يثير جدلا بنشر لقطة من انتفاضة الاقصى و "ادرعي " يحتفي

العمادي

قناة عبرية تكشف : ليبرمان اجتمع بالسفير القطري سراً في قبرص

الأكثر قراءة اليوم

الداخلية توضح ملابسات أزمة الإيطاليين الثلاثة في غزة

طقس فلسطين : امطار غزيرة وثلوج فوق القمم العالية مساء اليوم

والدة اسير لدى المقاومة بغزة تكشف عن تفاصيل اجتماعها بنتنياهو ووصفه بـ"المرحوم

القسام تعلن استشهاد احد أعضائها اثر اصابته في حادث عرضي

الشوا :دعاوى في محاكم أمريكية ضد 3 بنوك في فلسطين بزعم خروقات لقانون مكافحة الارهاب

فضيحة قد تطال شاكيد.. اعتقال مسؤول بجهاز القضاء: علاقات جنسية مقابل تعيين قضاة

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

الهباش- ارشيف

الهباش: الرئيس سيتخذ خطوات قانونية ضد حماس وابلغ جميع الأطراف العربية والدولية بذلك

فصائل المقاومة بغزة

فصائل المقاومة تحذر من تدهور الوضع بغزة وتطالب مصر بفتح معبر رفح بكلا الاتجاهين

عاموس يادلين

يادلين: مؤشرات احتمالية حدوث مواجهة عسكرية مع حماس بغزة مرتفعة للغاية

واللا العبري: حماس فهمت سر اللعبة ومعادلتها.. ادفعوا أو استقبلوا القذائف

حركة فتح ترد على تصريحات القيادي في حماس "محمود الزهار