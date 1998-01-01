بالفيديو ... وزير السياحة التونسي يثير جدلا بظهوره على قناة عبرية ومطالبات بإقالته

القدس المحتلة / سما /

أثار ظهور روني الطرابلسي وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي، على إحدى قنوات البث الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية، جدلاً واسعاً في أرجاء تونس حيث وصل إلى حدّ المطالبة بإقالته من منصبه كوزير للسياحة.

وكان الوزير التونسي قد أجرى حواراً إعلامياً مع القناة الإسرائيلية " i24news" الناطقة باللغة العربية ، و تطرّق خلال الحديث إلى القضية الفلسطينية.

و نفى الوزير الطرابلسي إدلائه بحديث لقناة إسرائيلية وذلك بعد ساعات من تداول الخبر المدعوم بفيديوهات للحوار، مشددا على أنه تحدّث لمصلحة شركة إنتاج تلفزيوني في بريطانيا.

الجدير بالذكر أن قناة " i24News" العبرية تبثّ من الولايات الأمريكية، كما تبث عبر الإنترنت في "إسرائيل"؛ باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، كما تعمل القناة من خلال سياسيتها الاعلامية على تسهيل التطبيع مع "إسرائيل".