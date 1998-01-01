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السفير مصطفي يلتقي مدير عام الهيئة العامة للراديو والتلفزيون التركي

الأربعاء 16 يناير 2019 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT



انقرة /سما/

أجرى  فائد مصطفى السفير الفلسطيني في تركيا، اليوم الأربعاء، مباحثات مع مدير عام الهيئة العامة للراديو والتلفزيون التركي "TRT" إبراهيم آرن، حول دور الإعلام وتعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين وتركيا، وتعزيز العلاقات مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطيني.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها  مصطفى، إلى مقر الهيئة العامة للراديو والتلفزيون التركي في العاصمة أنقرة، حيث عقدا اجتماعا بحثا خلاله العديد من القضايا.

وحرص السفير مصطفى خلال الزيارة على إحاطة آرن بأهم التطورات السياسية التي تشهدها فلسطين في الفترة الأخيرة.

وتطرق الجانبان الى بحث  كيفية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية على المستوى الإعلامي والثقافي، من خلال تبادل الأفلام الوثائقية بهدف نشر الوعي، وتعريف الشعبين الصديقين بالحضارة والثقافات في كل من البلدين، إضافة إلى الأفلام والمسلسلات الدرامية الأخرى.

وأكد السفير الفلسطيني في تركيا،  على أهمية التغطية المتوازنة من قبل الإعلام، بما يعكس التطورات الإيجابية العديدة، والتركيز في التغطية التلفزيونية التركية على أصل الصراع مع المحتل الاسرائيلي.

#السفير الفلسطيني #تركيا #الهيئة العامة للراديو والتلفزيون التركي #العلاقات المشتركة

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