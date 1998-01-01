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خريشي يشارك بمراسم تسلم الرئيس السويسري الجديد مهامه

الأربعاء 16 يناير 2019 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيرن /سما/

شارك إبراهيم خريشي السفير الفلسطيني في سويسرا، اليوم الاربعاء،  في مراسم تسلم الرئيس السويسري الجديد يولي مورر، مهامه رئيسا للمجلس الفدرالي السويسري لعام 2018.

وحضر السفير خريشي حفل الاستقبال الذي تلا مراسم التسلم في قصر البرلمان الفدرالي في العاصمة بيرن على شرف البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى سويسرا.

ونقل السفير خريشي تهاني الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية إلى الرئيس السويسري الجديد الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية، متمنيا له التوفيق في مهامه، وأن يكون عام 2019 هو عام اعتراف سويسرا بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

#السفير الفلسطيني #سويسرا #إبراهيم خريشي

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