اعلان حالة الطوارئ وتأخير دوام الموظفين

رام الله / سما /

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود عن تأخير دوام الموظفين في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية في محافظات الوطن حتى الساعة التاسعة من صباح يوم غد الخميس، وذلك بسبب الأحوال الجوية السائدة .

من جانبها اكدت وزارة الصحة تفعيل كافة خطط الطوارئ في جميع المراكز والمستشفيات الحكومية لمواجهة المنخفض الجوي الذي تتأثر به فلسطين.



وقال وزير الصحة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، ” إن جميع الطواقم الطبية والفنية والإدارية في وزارة الصحة على أتم الإستعداد وعلى مدار الساعة تحسباً لأي طارئ”.



كما رفعت الشرطة في كافة المحافظات جاهزيتها بهدف تقديم الخدمات للمواطنيين ومساعدتهم في مواجهة اثار المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد في هذه الايام.



وهاتف رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله مساء اليوم مدير عام الدفاع المدني للاطمئنان على مجمل تدخلات الدفاع المدني في كافة المحافظات.