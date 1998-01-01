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جنين: الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويعيق تحركات المواطنين

الأربعاء 16 يناير 2019 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

نصبت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عدة حواجز عسكرية في محافظة جنين، وأعاقت تحركات المواطنين، وفتشت المركبات.

ووفقا للوكالة الرسمية، أفادت مصادر محلية ، أن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين على شارع حيفا بالقرب من منطقة "حفيرة تعنك" ودوار اليامون غربي جنين.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية في محيط بلدتي قباطية  والزبابدة، وعلى مدخل قرية سيريس، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها ودققوا في هويات ركابها، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين، واضطرت بعض المركبات إلى سلوك طرق التفافية.

الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال لا تزال ولليوم الثاني على التوالي تكثف من تواجدها العسكري ونشر دورياتها في معظم محيط قرى وبلدات المحافظة.

#قوات الاحتلال #حواجز عسكرية #جنين

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