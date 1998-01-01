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هذا ما قاله عزام الاحمد خلال لقائه بالرئيس اللبناني

الأربعاء 16 يناير 2019 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذا ما قاله عزام الاحمد خلال لقائه بالرئيس اللبناني



بيروت / سما/

استقبل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، مساء اليوم الأربعاء، عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في العاصمة اللبنانية بيروت،  بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الاعمال بيار رفول، وسفير فلسطين في لبنان أشرف دبور وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح" وأمين سر الفصائل في لبنان فتحي أبو العردات.

و خلال اللقاء أطلع الأحمد،الرئيس اللبناني على الأوضاع في فلسطين وخاصة صمود وتصدي الشعب الفلسطيني وقيادته لتصعيد سلطة الاحتلال الاسرائيلي الخطير والاستمرار بسياسة الاستيطان والاستيلاء على الاراضي وهدم البيوت لا سيما في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، والتنكر لقرارات الشرعية الدولية في ظل سياسة الادارة الامريكية ورئيسها ترمب.

ونقل الأحمد إلى عون رسالة الرئيس محمود عباس، أعرب فيها عن شكره وتقديره والشعب الفلسطيني "للمواقف التي يتخذها الرئيس عون والشعب اللبناني دفاعا عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وعن القدس، في كل المناسبات سواء داخل لبنان أو خارجه".

وعبر الرئيس عباس، في رسالته، عن اعتذاره لعدم تمكنه من حضور القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في بيروت، نظرا لوجوده في نيويورك لاستلام رئاسة فلسطين لمجموعة الـ77 +الصين، مشيرا إلى أنه كلف رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله ترؤس وفد فلسطين الى القمة.

وأبدى الرئيس عباس رغبته بالقيام بزيارة أخوية للبنان في الوقت الذي يراه الرئيس عون مناسبا.

في السياق ذاته،  حمل الرئيس عون،  الاحمد تحياته الى الرئيس عباس، متمنيا له التوفيق في رئاسته المجموعة الـ77 + الصين في نيويورك.

#بيروت #عزام الاحمد #اللجنة التنفيذية #منظمة التحرير

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