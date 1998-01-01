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الشرطة تنتشر في المحافظات لمساعدة المواطنين على مواجهة اثار المنخفض

الأربعاء 16 يناير 2019 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تنتشر في المحافظات لمساعدة المواطنين على مواجهة اثار المنخفض



رام الله / سما /

أعلنت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استعدادها في كافة المحافظات لتقديم الدعم والخدمات  لكافة المواطنين، وذلك  لمواجهة اثار المنخض الجوي الذي يضرب البلاد في هذه اللحظة.

وقال لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة، إن دوريات الشرطة انتشرت في مختلف المحافظات وعلى مداخل المدن والمفترقات وعلى الطرقات الرئيسية بهدف مساعدة المواطنيين في مواجهة اثار المنخفض الجوي بالتنسيق مع كافة الاجهزة الامنية والدفاع المدني والبلديات والجهات المختصة .

وأضاف:  دوريات الشرطة ستعمل على مدار الساعة مع تكثييف عملها للحد من السرقات وملاحقة المجرمين وازالة المعيقات التي قد تغلق الطرقات وكذلك ارشاد وتوجيه المواطنين حول الطرق المفتوحة والمغلقة وتنظيم حركة السير وتلبية نداءاتهم.

ودعا  المتحدث باسم الشرطة،  كافة المواطنين الى ضرورة اخذ اقصى درجات الحيطة والحذر اثناء قيادة المركبات والمحافظة على مسافة كافية بين المركبات وعدم الاقتراب من اماكن تجمع السيول والانتباه عند الاقتراب من القارمات الكبيرة والاشجار القريبة للطرقات وابلاغ الشرطة عن اي حدث عبر الرقم المجاني 100.

#الشرطة الفلسطينية #المنخفض الجوي #فلسطين

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