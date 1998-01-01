ضبط نفقين يمتدان داخل الأحياء السكنية لتهريب المخدرات في غزة

غزة / سما /

اعلنت هيئة أمن الحدود التابعة للادارة العامة للشئون العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن ضبطها نفقين لتهريب المخدرات .

وقالت الئهية ان قوة تابعة لها تمكنت من ضبط نفقين راجع على الحدود المصرية الفلسطينية بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة .

وأوضحت أن النفقين يستخدمان لتهريب المخدرات وتمدد هذه الانفاق داخل الأحياء السكنية في حي السلام ويجري العمل في البحث عن أوكار المهربين ومازالت عملية الضبط مستمرة.

يشار الى أن النفق الراجع مصطلح تستخدمه هيئة الحدود لتوضح أن النفق خارج دائرة الحواجز الأمنية ليقوم بادخال واخراج المواد المهربة بعيدا عن عيون رجال هيئة الحدود وبالتالي يبعد عن الرقابة الأمنية.