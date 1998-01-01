التعاون الاسلامي: ترؤس فلسطين لمجموعة ال77 هو ترسيخ لمكانتها السياسية على الساحة الدولية

جدة /سما/

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاربعاء، بترأس دولة فلسطين رسميا رئاسة مجموعة الـ 77 +الصين، مشددة على أن هذا الإنجاز التاريخي من شأنه ترسيخ مكانتها السياسية والقانونية على الساحة الدولية، وحقها في أن تتمتع بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وعبر يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام للمنظمة، عن تهنئته لرئيس فلسطين على ترأسه الدورة الحالية للمجموعة، مؤكداً ثقته في قدرة دولة فلسطين على القيام بواجباتها ومسؤولياتها بكل فاعلية ومسؤولية واقتدار.

وجدد، في الوقت نفسه، التأكيد على مساندة المنظمة لجهود القيادة الفلسطينية الرامية إلى تمكين دولة فلسطين من ممارسة حقها في الانضمام للمنظمات والاتفاقيات الدولية، لحماية الشعب الفلسطيني، وتثبيت حقوقه الوطنية المشروعة والدفاع عنها، وتجسيد استقلال دولة فلسطين ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.