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الاغا ورئيس مكتب المفوض السامي يبحثان سبل التعاون المشترك

الأربعاء 16 يناير 2019 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاغا ورئيس مكتب المفوض السامي يبحثان سبل التعاون المشترك



رام الله / سما /

بحثت هيفاء الاغا وزيرة شؤون المرأة، اليوم الأربعاء، مع رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان جيمس هينان ورئيس فريق التدريب في المكتب يوخن ديفلدر، ومسؤولة حقوق الانسان رفيف مجاهد، في مدينة رام الله،  سبل التعاون المشترك بين الطرفين، لتطبيق تنفيذ الاتفاقية الاممية للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".

ولفتت الآغا، خلال اجتماع حضرته مدير عام مكتب الوزير رندة جنحو، والمستشارة القانونية في الوزارة سونا نصار، إلى أن فلسطين ملتزمة بتنفيذ اتفاقية "سيداو"، وأنه يتم العمل على تنفيذها لصالح المرأة الفلسطينية.

وأكدت أن الارادة السياسية الداعمة للنساء وحقوقهن كحقوق انسان، موضحة  انه يتم العمل على تنفيذ توصيات لجنة "سيداو" في فلسطين. وذلك استعدادا لتقرير المتابعة لدولة فلسطين لعام 2020 حول القوانين ومواءمة التشريعات، بالشراكة مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني كلا حسب تخصصه.

وشددت  الآغا على  ضرورة العمل في مجالات التوعية تجاه الاتفاقية وبنودها والتعمق في ما تنص عليه، من خلال التوعية والاعلام، والورشات التدريبية للموظفين والعاملين في هذا المجال، فالنساء قادرات على التغيير، وأثبت وجودهن في مختلف المجالات.

في السياق ذاته ،  شكر هينان الآغا بصفتها رئيس وفد دولة فلسطين لاتفاقية "سيداو"، مؤكد أهمية متابعة تطبيق الاتفاقية تحديدا في مجال مواءمة التشريعات وتوضيح مفاهيم حقوق الانسان.

 كما ابدى الاستعداد لتقديم دعم للوزارة وصولا لتطبيق الاتفاقية وتطبيق توصيات لجنة "سيداو"، لكون أن وزارة شؤون المرأة هي الجهة الاساسية التي تقود عملية تطبيق الاتفاقية.

#وزيرة المراة #رام الله #التعاون المشترك #المفوض السامي

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