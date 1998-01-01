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أبو دياك يبحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سبل تعزيز التعاون

الأربعاء 16 يناير 2019 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أجرى على ابو ديالك وزير العدل، اليوم الاربعاء،  مباحثات مع الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC"  كريستينا البرتين، حول سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم مؤسسات قطاع العدالة.

وشكر أبو دياك، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تنفيذه مشروع "حوكمة وتطوير قدرات الطب الشرعي والعلوم الجنائية" الذي استمر سنوات والممول من الحكومة الكندية، الذي قدم الكثير للطب الشرعي منه ابتعاث سبعة أطباء تخصص طب شرعي في الجامعة الاردنية، وتجهيز ثلاثة عيادات في المستشفيات الحكومية في رام الله والخليل ونابلس، وتدريب الاطباء الجدد على فحوصات الاعتداءات الجنسية، وكذلك توفير اجهزة ومعدات وسيارة خاصة بعمل الطب الشرعي.

وأكد أهمية استمرار الدعم الكندي لاستدامة الانجازات، مبينا انه يتم العمل على إعداد مسودة مشروع قانون للطب الشرعي، وقرار بقانون لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

من جانبها، أكدت البرتين ، ان فلسطين استثمرت بشكل جيد الدعم الكندي خصوصا الطب الشرعي، والمختبر الجنائي في الشرطة، لافتة الى ان قطاع العدالة شريك أساسي لبعثة الأمم المتحدة المختصة بالجريمة والمخدرات.

واضافت: ان مشروع "حوكمة وتطوير قدرات الطب الشرعي" حقق انجازات، ونسعى لضمان استدامة الانجازات من خلال (مشروع حياة) بدعم من الحكومة الكندية وسيتم تنفيذه مع عدة وزارات لضمان حماية المرأة من العنف وتحقيق العدالة.

#على ابو دياك #وزير العدل #الامم المتحدة #رام الله
على ابو دياك

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