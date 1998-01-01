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فتح: الوقوف مع الشعب الفلسطيني انتصار للحق والإنسانية

الأربعاء 16 يناير 2019 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: الوقوف مع الشعب الفلسطيني انتصار للحق والإنسانية



غزة / سما/

أكدت حركة فتح ، اليوم الأربعاء، ان الوقوف مع الشعب الفلسطيني هو انتصار للحق والإنسانية، و ذلك خلال تعقيب للمتحدث باسم "فتح" عاطف أبو سيف على سحب ترشيح انجيلا  ديفيس لجائزة لحقوق الإنسان، التي  كان ستمنحها إياها "مؤسسة برمنجهام لحقوق الإنسان" بولاية الاباما الاميركية.

وقال ابو سيف، إن مواقف أحرار العالم مع القضية الوطنية الفلسطينية شكلت دائما سندا وعونا لشعبنا في كفاحه ضد الاحتلال والعنصرية.

وأضاف: "لقد كانت مواقف المناضلة الأممية انجيلا ديفيس دائما لصالح الإنسان في وجه الظلم والبطش والقهر، ووقوفها مع شعبنا إنما ينبع من إيمانها بعدالة مطالبه ورفضها الاحتلال وما يمثله من انتهاك صارخ للإنسانية وطبيعة البشر".

وشدد المتحدث باسم فتح، على  أن شعبنا سيواصل نضاله، وأن الدعم الذي يلقاه هذ النضال من قبل أحرار وشرفاء العالم في تزايد وقبول واسعين.

الجدير بالذكر أن  مؤسسة "برمنجهام لحقوق الإنسان" في ولاية ألاباما الجنوبية بالولايات المتحدة الأميركية، ألغت قرارها بتكريم ديفيس ومنحها جائزة "فريد شاتلزوورث لحقوق الإنسان"، مبررة ذلك بأنه "عند فحص بيانات ديفيس وسجلها العام، تم التوصل إلى استنتاج مفاده أنها لا تستوفي جميع معايير الجائزة الحقوقية".

وفي معرض ردها قالت ديفيس، "عندما تم إخباري أنه تم اختياري لتكريمي بجائزة "فريد شاتلزوورث" لعام 2018، كنت أشعر بالفخر، وعندما أخبروني بإلغاء التكريم طلبت منهم توضيح الأسباب، وقالوا إنها تتعلق بالسجل العام، ومن ثم أدركت أن السبب كان مقالًا في مجلة يهودية تضمن نشاطاتي في مجال حقوق الإنسان لصالح الفلسطينيين، وحملات مقاطعة إسرائيل".

وتابعت: "من المثير أن أرى مسألة العدالة الفلسطينية تظهر كقضية رأي عام، لقد شجعنا هذا النوع من الحوارات المجتمعية، وأنا سعيدة بمساعدتي في تشجيع المزيد من النقاشات حول العنصرية ومعاداة السامية والعدالة لفلسطين".

#غزة #حركة فتح #عاطف ابو سيف #الشعب الفلسطيني

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