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"الصحة" تعلن استعدادها للتعامل مع أي طارئ خلال المنخفض الجوي

الأربعاء 16 يناير 2019 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة" تعلن استعدادها للتعامل مع أي طارئ خلال المنخفض الجوي



رام الله / سما /

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء،  تفعيل كافة خطط الطوارئ في جميع المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية،  وذلك لمواجهة المنخفض الجوي الذي تتأثر به دولة فلسطين.

وقال جواد عواد وزير الصحة، في بيان صحفي، ” إن جميع الطواقم الطبية والفنية والإدارية في وزارة الصحة على أتم الاستعداد وعلى مدار الساعة تحسباً لأي طارئ”

وتابع: ” إن كافة أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات الحكومية تعمل بكامل طاقتها كالمعتاد وفي أيام العطل احتمالاً لأي طارئ“.

ولفت عواد،  الى توفر كافة التجهيزات و المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بحالات الطوارئ في كافة المشافي، إضافة الى تزويدها بكميات إضافية من الوقود، والأكسجين، والمواد الغذائية.

ودعا وزير الصحة، كافة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بشروط الصحة والسلامة العامة والتعليمات الصادرة عن الدفاع المدني والشرطة الفلسطينية و وزارة الصحة بخصوص المنخفضات الجوية، متمنياً السلامة لجميع المواطنين.

#وزارة الصحة #المنخفض الجوي #فلسطين #مراكز الصحة

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