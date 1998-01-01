جنين: ورشة عمل توصي بأهمية تعزيز دور الاعلام في حوكمة القطاع الامني

جنين / سما /

نظمت الأمانة العامة لنقابة الصحفيين بمدينة جنين، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول العلاقة بين قوى الأمن والصحفيين ، بالشراكة مع المؤسسة الأمنية في محافظة جنين وبالتعاون مع وزارة الداخلية.

و أوصت الورشة بضرورة تعزيز دور الإعلام في حوكمة القطاع الأمني، وشدد المتحدثون في الورشة على أهمية العمل التكاملي بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الإعلامية، عبر الجهد المشترك والتكاملي بين المؤسستين الإعلامية والأمنية، لنقل الحقيقة ونشر الوعي بين المواطنين.

وأكد المشاركون ان الاعلام الوطني يساهم بشكل أساسي في تعزيز الأمن والاستقرار، وفي مواجهة الاشاعات والمعلومات التي يتم تمريرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف الى هدم المجتمع وزعزعة الأمن والاستقرار.

وأوضحوا ان القوانين والمواثيق كفلت حرية العمل الإعلامي والوصول الى المعلومة، والتكامل ما بين الاعلام والأمن، مشيرين الى أهمية التنسيق بين المؤسستين لما لذلك من مساهمة واضحة في نقل الحقيقة، وكشف الجريمة، وتقديم الجناة الى العدالة، لبناء مجتمع قوي ينعم بالأمن والأمان.

وطالب المتحدثون بضرورة تفهم ضباط المؤسسة الأمنية العاملين في الميدان لطبيعة العمل الصحفي، وتسهيل مهام الصحفيين اثناء عملهم الإعلامي، مؤكدين أهمية تطور التعامل ما بين المؤسستين ، وذلك لتقديم المعلومة الصحية للمواطنين، وبوقت قصير لتوضيح الحقائق بوقتها، وعدم اتاحة الفرصة للشائعات التي تغزو مجتمعنا .

ونوه المشاركون الى ان ما يميز العلاقة بين الامن والاعلام هو الية الحصول على المعلومات، منوهين الى ضرورة سن قانون حق الحصول على المعلومات من اجل ان يقوم الاعلام بدوره في خدمة قضايا المجتمع في الوقت الذي يجب على الاجهزة الامنية بشكل عام تسهيل عمل الصحفي الذي تشوبه احيانا التعقيدات في الوصول الى المعلومات من قبل اجهزة الامن.

وبين المتحدثون الى انه وبالرغم من القوة التي تتمتع بها وسائل الإعلام للعمل على تنمية الوعي الأمني، فإنها تبقى رهينة للمصادر التي تزودها بالمعلومات والتوضيحات والبيانات وهي المؤسسة الأمنية التي تمتلك المعلومات، داعين لتسهيل عمل الصحفيين للحصول على الخبر بسرعة ومن مصدره الأمني، مشددين على ضرورة ترتيب العلاقة بين الامن والاعلام لما فيه مصلحة وطنية ومن أجل عدم الوصول الى درجة التحريض .