الكويت تسدد التزاماتها لشبكة الأمان المالي لصالح صندوقي الأقصى والقدس

رام الله / سما /

عبر ناصر قطامي مستشار رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن تقديره وشكره لالتزام الدول العربية بتسديد الأقساط المستحقة عليهم لصندوقي الأقصى والقدس ليتمكنا من تنفيذ واجباتهما تجاه شعبنا، وتنفيذ مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليم، والصحة، والحكم المحلي، تلبية للاحتياجات الملحة للهيئات المحلية في كافة أرجاء الوطن.

ولفت مستشار رئيس الوزراء إلى أهمية دعوة الدول العربية لسرعة الإيفاء بالتزاماتها بناء على قرار القمة العربية في البحر الميت، الى جانب تعزيز موارد صندوقي الأقصى والقدس، نظرا لما يمر به شعبنا الفلسطيني من ضغوطات مالية، وظروف سياسية واقتصادية، ناتجة عن عدم تحويل دولة الاحتلال الأموال الفلسطينية المستحقة وتراجع الدعم الأميركي.

ونقل قطامي اشادت فلسطين ممثلة بالرئيس محمود عباس، رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بالاستجابة الكريمة لكل من الأشقاء العرب في دولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية، على الالتزام بتسديد حصصهم المترتبة عليهم لصالح شبكة الأمان المالية لدعم موارد صندوقي الأقصى والقدس، حيث تلقينا مذكرة رسمية بهذا الشأن من وزارة الخارجية والمغتربين (الادارة العامة للشؤون العربية) موجهة من المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية.