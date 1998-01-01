  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاتصالات تقدم خصومات وأشهر مجانية تناسب كافة فئات المجتمع

الأربعاء 16 يناير 2019 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتصالات تقدم خصومات وأشهر مجانية تناسب كافة فئات المجتمع



رام الله / سما /

أطلقت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" حملتها الجديدة بعنوان "بالشتوية النت 100%" قدمت من خلالها خصومات مميزة وأشهر مجانية على باقات " نت فون" للمشتركين الجدد.

وأكد معن ملحم المدير العام لشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، بأن هذه الحملة جاءت بعد تنفيذ دراسات متخصصة لاحتياجات المواطنين كانت نتيجتها تصميم عروض مميزة على باقات نت فون، وأضاف ملحم: "يزداد استخدام الإنترنت يوماً بعد يوم في التطبيقات الالكترونية ومشاهدة الأفلام والمباريات بالإضافة إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لساعات طويلة من قبل المواطنين، بالتالي تزداد حاجتهم لخدمة تتميز بالجودة العالية بعيداً عن مشاكل الانترنت المتمثلة بالبطء والتقطيع".

وأشار ملحم أن "بالتل" وتماشياً مع استراتيجيتها للعام2019 ، ستستمر بتقديم حملات وعروض متخصصة تستهدف فيها الفئات المختلفة للشعب الفلسطيني وستواصل استثمارها في شبكتها الممتدة في مختلف انحاء الوطن وتوسعتها لخدمة كل بيت ومنشأة في فلسطين، بالإضافة الى التزامها بتنفيذ عدة مشاريع على الشبكة النحاسية وشبكة الألياف الضوئية واعتماد أكثر التقنيات العالمية تطوراً ليتمتع مشتركوها بأفضل خدمات الاتصالات.

وفيما يتعلق بشعار الحملة فقد أكد إبراهيم خرمان مدير إدارة التسويق في شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" أن شعار الحملة "بالشتوية النت 100%" جاء من وحي الأجواء الشتوية بتصميم بسيط وملفت للأنظار، وأضاف خرمان: "تميزت حملات "بالتل" على مدار الاعوام الماضية بقربها من المشترك وارتباطها بواقع الحياة اليومية والأجواء السائدة ليساعد ذلك في إيصال الرسائل التي تقدمها الحملة بسهولة وبساطة".

وبدوره أشار لؤي أبو شخيدم مدير إدارة المبيعات في شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" أن الحملة تقدم عروض مميزة على باقة نت فون 8 ونت فون 24Flex+ ونت فون 30، لتمنح المشتركين حرية اختيار السرعة والباقة التي تناسب احتياجاتهم بالإضافة الى تقديم العديد من المزايا الإضافية التي تشمل دقائق محلية وخلوية ودولية مجانية وأجهزة هاتف ومودم مقسّطة ضمن عروض مميزة.

ومن الجدير ذكره أن بالإمكان الاشتراك بالحملة من خلال معارض الاتصالات المنتشرة في كافة انحاء الوطن أو شبكة الموزعين المعتمدين أو مزودي خدمة الانترنت المرخصين أو تطبيق Ana paltel .

أخبار ذات صلة

حماس- ارشيف

صحيفة: تقدم ملموس في الاتصالات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل

الرئيس عباس

الرئيس: أعلن باسم القيادة الفلسطينية تجميد الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي على المستويات كافة

مجدلاني - ارشيف

مجدلاني: هدنة 10 سنوات مع إسرائيل بديلا عن انهاء الانقسام لا تناسب التضحيات

ردود فعل غاضبة على خصومات موظفي السلطة في غزة

ردود فعل غاضبة على خصومات رواتب موظفي السلطة في غزة

ابو جراد: خصومات كبيرة تطال موظفي السلطة في غزة

الاتحاد الاوروبي ينفي علاقته بقرار خصومات رواتب موظفي السلطة في غزة

الأكثر قراءة اليوم

مصادر لـ"سما" : اطلاق سراح المحتجزين في مقر الامم المتحدة بغزة

الداخلية توضح ملابسات أزمة الإيطاليين الثلاثة في غزة

طقس فلسطين : امطار غزيرة وثلوج فوق القمم العالية مساء اليوم

الحلو يكشف أبرز تعديلات قانون "الضمان" واهمها حق الزوجة والورثة

والدة اسير لدى المقاومة بغزة تكشف عن تفاصيل اجتماعها بنتنياهو ووصفه بـ"المرحوم

الشوا :دعاوى في محاكم أمريكية ضد 3 بنوك في فلسطين بزعم خروقات لقانون مكافحة الارهاب

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

فصائل المقاومة بغزة

فصائل المقاومة تحذر من تدهور الوضع بغزة وتطالب مصر بفتح معبر رفح بكلا الاتجاهين

عاموس يادلين

يادلين: مؤشرات احتمالية حدوث مواجهة عسكرية مع حماس بغزة مرتفعة للغاية

واللا العبري: حماس فهمت سر اللعبة ومعادلتها.. ادفعوا أو استقبلوا القذائف

حركة فتح ترد على تصريحات القيادي في حماس "محمود الزهار

عزام الشوا - ارشيف

الشوا :دعاوى في محاكم أمريكية ضد 3 بنوك في فلسطين بزعم خروقات لقانون مكافحة الارهاب