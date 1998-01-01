  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفدا "القنصلية الإيطالية" و"اليونسكو" يغادران قطاع غزة

الأربعاء 16 يناير 2019 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفدا "القنصلية الإيطالية" و"اليونسكو" يغادران قطاع غزة



غزة / سما/

غادر وفدا القنصلية الإيطالية ومنظمة "اليونسكو" التابعة للأمم المتحدة قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع.

وقال المكتب الإعلامي لمعبر بيت حانون إن وفدي القنصلية الايطالية واليونسكو غادرا عبر معبر بيت حانون  "ايرز".

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية بغزة اوضحت أنه ، جرى خلال الساعات الماضية تحقيقاتٌ لدى الأجهزة الأمنية حول الاشتباه بسيارة تُقل ثلاثة إيطاليين تصادف تواجدها في منطقة وقع فيها إطلاق نار وسط قطاع غزة صباح الإثنين 2019/1/14، وبعد المتابعة توجهت السيارة لمقر "الأونسكو" التابع للأمم المتحدة بمدينة غزة.

وقالت الوزارة إنه من خلال التحقيقات تم التأكد من هوية الإيطاليين الثلاثة وسلامة إجراءات دخولهم لقطاع غزة، وتبيّن أن السيارة لا علاقة لها بحادث اطلاق النار.

#قطاع غزة #معبر بيت حانون #وفد

أخبار ذات صلة

السنوار - ارشيف

مصادر لـ"سما": السنوار والاحمد يغادران الى القاهرة بصورة مفاجئة

السنوار

الصحفية الإيطالية تكذّب يديعوت : السنوار لم يتحدث لكم وهو "شخص رائع"

محمد اشتية

اشتية: لن نعيد قطاع غزة إلى "الشرعية" عبر "الدبابات" أو الحرب الأهلية

كرم ابو سالم - ارشيف

اسرائيل تعيد فتح "كرم أبو سالم" و"بيت حانون" مع قطاع غزة

الحرم الابراهيمي

"اليونسكو" تدرج الحرم الإبراهيمي ومدينة الخليل على قائمة التراث العالمي.

القدس المحتلة

انتصار فلسطيني.. "اليونسكو" تصوت بغالبية 22 عضوا لصالح قرار اعتبار القدس محتلة

الأكثر قراءة اليوم

مصادر لـ"سما" : اطلاق سراح المحتجزين في مقر الامم المتحدة بغزة

الداخلية توضح ملابسات أزمة الإيطاليين الثلاثة في غزة

طقس فلسطين : امطار غزيرة وثلوج فوق القمم العالية مساء اليوم

الحلو يكشف أبرز تعديلات قانون "الضمان" واهمها حق الزوجة والورثة

والدة اسير لدى المقاومة بغزة تكشف عن تفاصيل اجتماعها بنتنياهو ووصفه بـ"المرحوم

الشوا :دعاوى في محاكم أمريكية ضد 3 بنوك في فلسطين بزعم خروقات لقانون مكافحة الارهاب

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

فصائل المقاومة بغزة

فصائل المقاومة تحذر من تدهور الوضع بغزة وتطالب مصر بفتح معبر رفح بكلا الاتجاهين

عاموس يادلين

يادلين: مؤشرات احتمالية حدوث مواجهة عسكرية مع حماس بغزة مرتفعة للغاية

واللا العبري: حماس فهمت سر اللعبة ومعادلتها.. ادفعوا أو استقبلوا القذائف

حركة فتح ترد على تصريحات القيادي في حماس "محمود الزهار

عزام الشوا - ارشيف

الشوا :دعاوى في محاكم أمريكية ضد 3 بنوك في فلسطين بزعم خروقات لقانون مكافحة الارهاب