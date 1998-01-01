وفدا "القنصلية الإيطالية" و"اليونسكو" يغادران قطاع غزة

غزة / سما/

غادر وفدا القنصلية الإيطالية ومنظمة "اليونسكو" التابعة للأمم المتحدة قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع.

وقال المكتب الإعلامي لمعبر بيت حانون إن وفدي القنصلية الايطالية واليونسكو غادرا عبر معبر بيت حانون "ايرز".

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية بغزة اوضحت أنه ، جرى خلال الساعات الماضية تحقيقاتٌ لدى الأجهزة الأمنية حول الاشتباه بسيارة تُقل ثلاثة إيطاليين تصادف تواجدها في منطقة وقع فيها إطلاق نار وسط قطاع غزة صباح الإثنين 2019/1/14، وبعد المتابعة توجهت السيارة لمقر "الأونسكو" التابع للأمم المتحدة بمدينة غزة.

وقالت الوزارة إنه من خلال التحقيقات تم التأكد من هوية الإيطاليين الثلاثة وسلامة إجراءات دخولهم لقطاع غزة، وتبيّن أن السيارة لا علاقة لها بحادث اطلاق النار.