يادلين: مؤشرات احتمالية حدوث مواجهة عسكرية مع حماس بغزة مرتفعة للغاية

القدس المحتلة / سما /

أوضح الجنرال عاموس يادلين رئيس معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي " أن مؤشرات احتمالية حدوث مواجهة عسكرية مع حركة حماس في قطاع غزة مرتفعة للغاية في عام 2019، على الرغم من أن خطورة التهديد من جهة القطاع أقل بكثير مقارنة بالجبهة الشمالية".

وأكد يادلين ، على ضرورة أن تُركز "إسرائيل" جهودها نحو قطاع غزة، لإعادة بناء الردع ضد حماس، والفصائل الفلسطينية، من خلال ضربها بشدة.

ولفت رئيس معهد دراسات الامن القومي الاسرائيلي، الى أن ارتفاع مؤشرات المواجهة العسكرية ضد حماس في غزة، جاء نتيجة التدهور الكبير والمستمر للوضع الاجتماعي-الاقتصادي في القطاع، إضافة إلى العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على القطاع.