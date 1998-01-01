المطران حنا يؤكد أهمية التضامن مع قضية الاسرى في سجون الاحتلال

القدس المحتلة / سما /

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الاربعاء، إن" مسألة الأسرى والمعتقلين لا يجوز أن تغيب عن أجندتنا، فهؤلاء هم أبطال الحرية وهم يعاقبون لأنهم دافعوا عن وطنهم وضحوا في سبيل أنبل وأعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث ألا وهي قضية الشعب الفلسطيني".

و أكد حنا خلال استقباله وفدا من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، على أهمية التضامن والتعاطف مع قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن هؤلاء الأبطال يستحقون أن نكون إلى جانبهم، موجهًا التحية لهم ولكافة المؤسسات الفلسطينية التي ترعى مسألة الدفاع عن الأسرى والمعتقلين، وتهتم بهذه القضية الوطنية الحيوية.

وأضاف حنا: "يجب أن نتواصل دومًا مع أصدقائنا في سائر أرجاء العالم بهدف تأكيد أهمية هذه المسألة والدفاع عن أسرانا ومعتقلينا".

وأعرب رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس عن تضامنه وتعاطفه مع كافة الأسرى في سجون الاحتلال، مشددًا على ضرورة طرح قضيتهم في كل مكان، وأن يتم تناولها في كافة المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات هنا وفي سائر أرجاء العالم.