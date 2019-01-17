المالية بغزة تكشف عن موعد صرف رواتب موظفيها

غزة / سما/

أعلنت وزارة المالية بغزة، مساء اليوم الأربعاء، عن موعد صرف دفعة راتب 9/2018 للموظفين غير المستفيدين من المنحة، وذلك اعتبارا من يوم غد الخميس 17/1/2019 بواقع 40 بالمئة وبحد أدنى 1200 شيكل.

وأفادت الوزارة في بيانها، أن الصرف جاء نتيجة تأخر المنحة القطرية ووفاءً من وزارة المالية بالتزاماتها تجاه موظفيها في قطاع غزة.

وولفتت وزارة المالية، الى أن الصرف للمستفيدين من المنحة سيكون مطلع الاسبوع القادم، وفي حال وصول المنحة القطرية سيتم استكمال النسبة إلى 60% وبحد أدنى 1400 شيكل لغير المستفيدين من المنحة.‘‘