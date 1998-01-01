ماني: نحن قادرون على حصد لقب البريميرليج

وكالات / سما /

تحدث النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم وجناح فريق ليفربول إلى شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية الشهيرة وأكد أن فريقه قادر على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجائت تصريحات ماني، بالرغم من أن الدوري لا يزال على نهايته 16 جولة للنهاية، ولذلك فإنها تعتبر مفاجئة بعض الشئ لمتابعي الدوري الإنجليزي الممتاز الذي نادرا ما يُحسم مبكراً.

وقال صاحب ال29 عاماً:” نحن فريق يعرف من أين يأتي بالفوز ونلعب كرة قدم مختلفة، لذلك أنا متأكد بأننا سنختم هذا الموسم ونحن أبطال للدوري الإنجليزي”.

وأضاف:”عندما استيقظ من النوم فأنا لا أذهب للتدريبات وأنا أفكر كيف سألعب أو سأفوز، بل أذهب أنا وزملائي في محاولة إظهار أفضل ما لدينا لنثبت للجميع أننا قادرون على الفوز باللقب”.

واختتم قائلاً:” ليفربول كان قريبا من الفوز باللقب منذ سنوات قليلة، ولكن حدث الكثير من التغييرات في آخر الجولات، نحن الآن نعرف كيف نلعب ونكون أفضل فريق في الدوري لذلك أنا متأكد من أننا سنحصد اللقب”.