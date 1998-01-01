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مشكلة كبيرة تنتظر دييجو كوستا في حال انتقال موراتا لأتلتيكو مدريد

الأربعاء 16 يناير 2019 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشكلة كبيرة تنتظر دييجو كوستا في حال انتقال موراتا لأتلتيكو مدريد



وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء أن المهاجم دييجو كوستا سيتعرض إلى ضغوط كبيرة من الجهاز الفني لنادي أتلتيكو مدريد في حال إنهاء صفقة ألفارو موراتا.

وقالت صحيفة “آس” أن ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي الإنجليزي وافق بالفعل على شروط انتقاله إلى أتليتكو مدريد ، لكن هذه المصادر استبعدت أيضاً احتمال مغادرة دييجو كوستا خلال هذا الشهر.

وأشارت هذه التقارير أن الانتقال إلى الدوري الصيني الممتاز سيكون من بين خيارات المهاجم دييجو كوستا في سوق الانتقالات الشتوية في يناير الحالي ، ولكن في حال حصوله على عرض اقتصادي جيد.

ومن المحتمل أن يفرض انتقال موراتا إلى أتلتيكو مدريد واقعاً جديداً على دييجو كوستا ، مثل اجباره على الجلوس في مقاعد البدلاء ، وبالتالي يمكن أن تكون هناك ضجة داخل الفريق وفي الصحافة.

وفي الوقت نفسه ، فإن أتليتكو مدريد يتفاوض الآن مع مسؤولي تشيلسي من خلال عملية التعاقد مع ألفارو موراتا على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر فقط ، ومن ثم اعادته أو التوقيع معه حسب أرقامه.

#دييجو كوستا #موراتا

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