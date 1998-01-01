واليوم نقدم لكِ 4 نصائح للحفاظ على جاذبيتك لديه بعد اللقاء الأول معكِ.

– لا تأخذي غزله على محمل الجد:

من الطبيعي أن يقوم أي رجل بمحاولة الإيقاع بكِ في اللقاء الأول من خلال كلمات الغزل والمجاملة، لذلك لا تأخذي هذه العبارات بشكل جدي يجعلك تقعين في غرامه، فتفقدي التحكم في الأمر، وذكري نفسك دائما بأنه أمر طبيعي وليس أكثر من مجاملة.

– لا ترفعي سقف طموحاتك:

استكمالا للنقطة السابقة، لا تجعلي أيضا طريقته الرومانسية أو عباراته تجعل سقف طموحاتك يرتفع، لأن هذا سيجعله يخاف، فالرجال يتأنون جدا في أمر الارتباط ويأخذونها خطوة خطوة، وحين يشعرون بتعلقك من الممكن أن يهربوا خوفا من تسريع الخطوات.