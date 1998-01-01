أحيانا كثيرة تعجبين بشخص بعد الموعد الأول أو اللقاء الأول معه، ولكنك بعد ذلك تقومين بتصرفات تجعلك تخسرين انجذابه لك.
واليوم نقدم لكِ 4 نصائح للحفاظ على جاذبيتك لديه بعد اللقاء الأول معكِ.
– لا تأخذي غزله على محمل الجد:
من الطبيعي أن يقوم أي رجل بمحاولة الإيقاع بكِ في اللقاء الأول من خلال كلمات الغزل والمجاملة، لذلك لا تأخذي هذه العبارات بشكل جدي يجعلك تقعين في غرامه، فتفقدي التحكم في الأمر، وذكري نفسك دائما بأنه أمر طبيعي وليس أكثر من مجاملة.
– لا ترفعي سقف طموحاتك:
استكمالا للنقطة السابقة، لا تجعلي أيضا طريقته الرومانسية أو عباراته تجعل سقف طموحاتك يرتفع، لأن هذا سيجعله يخاف، فالرجال يتأنون جدا في أمر الارتباط ويأخذونها خطوة خطوة، وحين يشعرون بتعلقك من الممكن أن يهربوا خوفا من تسريع الخطوات.
– لا تجعليه يشعر بقيمة ما فعله:
في المراحل الأولى من العلاقات يجب أن تكون المرأة ذكية بالقدر الكافي حتى تدفع الرجل لإبهارها ويكسبها بكل طاقته، لذلك لا تقومي بعد اللقاء الأول بإرسال رسالة تخبرينه فيها عن حجم سعادتك الكبير باللقاء حتى لا يشعر أنه أبهرك فيمل الأمر، بل اكتفي بقول: “أشكرك على هذا اليوم اللطيف”، واستفزي بداخله الرغبة في إبهارك ولا تجعليها تخمد.
– اجعليه يطاردك:
بعد الموعد الأول لا تكوني متاحة له، ولا توافقي على الموعد الثاني بسهولة، يجب أن تكوني صعبة المنال وأن يبذل قصارى جهده حتى يصل لك.