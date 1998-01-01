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تيسير خالد: يدعو لتعزيز التحرك على الساحة الدولية بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي

الأربعاء 16 يناير 2019 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

علق تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، على تسلم فلسطين رئاسة مجموعة ال77 والصين قائلا :

وذكر أن تتسلم فلسطين رئاسة مجموعة ال77 + الصين فذلك انجاز سياسي مهم ويعزز دون شك مكانة دولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني . ولكن ما الذي نريد الوصول اليه ، إذا كسبنا العالم وخسرنا انفسنا .

وتابع : ومن أجل تعزيز التحرك على الساحة الدولية فإننا ندعو لاستئناف جهود المصالحة  من اجل طي صفحة الانقسام الاسود  واسعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني والعمل معا من اجل تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي وإعادة بناء العلاقة مع دولة اسرائيل باعتبارها دولة معادية ودولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي

وختم مدونته بالدعوة الى البدء دون تردد بخطوات فك ارتباط مع دولة الاحتلال على جميع المستويات وفي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بدءا بوقف التنسيق الأمني وانتهاء بالتحرر من قيود تفاق باريس الاقتصادي

#تيسير خالد

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