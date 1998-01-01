العالول يلتقي القنصل البريطاني ويؤكد تمسك القيادة برفض اي حلول منقوصة

رام الله / سما /

التقى محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، اليوم الاربعاء، في مكتبه بمدينة رام الله، القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هال.

وناقش الطرفان خلال اللقاء، الوضع السياسي الحالي إقليميا ومحليا، حيث مناقشة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين والاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمدن والقرى ومدى خطورة ذلك وتأثيره على الوضع السياسي والأمني في المنطقة.

وتطرق الجانبان لبحث السبل المتوفرة والجهد الذي تبذله القيادة للتقدم نحو وضع افضل في قطاع غزة والضفة الغربية وخطورة الوضع الذي تمر به مدينة القدس.

واكد العالول على ان ما تقوم به اسرائيل من جرائم بحق الشعب الفلسطيني هو ثمن يدفعه المواطن لحملة الانتخابات التي يقودها السياسيون في اسرائيل الذين يتنافسون على من يكون الأكثر تطرفا تجاه الشعب الفلسطيني لكسب تأييد الرأي الإسرائيلي المتطرف في الانتخابات القادمة.

وشدد نائب رئيس حركة فتح، على ان القيادة الفلسطينية مصممة على البقاء على موقفها الرافض لأي حلول منقوصة يتم طرحها لتصفية القضية وفصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.

كما أكد العالول على ثبات الموقف الفلسطيني السياسي ورفضه القاطع لقبول الشروط التي تطرحها إسرائيل والولايات المتحدة للمحافظة على الوضع الحالي الذي يمنع الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة دوليا.