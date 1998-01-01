نادي الأسير: تأجيل جلسة تثبيت اعتقال الأمر الإداري بحق الأسير عمر البرغوثي

رام الله / سما /

قال جواد بولس مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي، اليوم الاربعاء، إن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر" أجلت اليوم ، جلسة تثبيت اعتقال الأمر الإداري بحق الأسير عمر البرغوثي والد الشهيد صالح ، بناء على طلبه، وذلك لمدة أقصاها أسبوعين لحين تعيين موعد الجلسة المقبلة.

وأوضح بولس ، في بيان لنادي الأسير، أن الأسير البرغوثي (66 عاماً) أُحضر إلى قاعة المحكمة من معتقل "المسكوبية" ومعنوياته عالية، وأكد له أنه تعرض لتحقيقٍ مكثف وطويل في معتقل "المسكوبية".

واعتبر بولس أن تحويل سلطات الاحتلال الأسير البرغوثي للاعتقال الإداري هو عملية انتقام واضحة، بعدما فشلت في إثبات أي من الشبهات التي وجهت له بعد اعتقاله والتحقيق معه.

الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل الأسير البرغوثي وثلاثة من أبنائه وهم: عاصف وعاصم ومحمد.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير عمر البرغوثي في تاريخ الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2018 إضافة إلى نجله عاصف ومجموعة من أبناء بلدة كوبر وذلك عقب الإعلان عن استشهاد نجله صالح، وفي تاريخ الخامس من كانون الثاني/ يناير اعتقل الاحتلال محمد، ولاحقاً اُعتقل شقيقهم عاصم.