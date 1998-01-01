الزراعة بغزة تقرر استيراد الحمضيات ابتداءاً من فبراير المقبل

غزة / سما/

اتخذت وزارة الزراعة في غزة، اليوم الأربعاء، قرارا يفيد بفتح باب استيراد الحمضيات من الخارج، وذلك اعتباراً من تاريخ الأول من فبراير القادم.

وأوضحت الوزارة، أن قرارها جاء بعد استهلاك الإنتاج المحلي بشكل كامل، وبسبب ارتفاع الأسعار، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في القطاع، وانعدام القدرة الشرائية للمواطن الغزي.

يشار إلى أن المساحة الزراعية من الحمضيات في قطاع غزة تشهد تقليصاً كبيراً بسبب عزوف المزارعين عن الزراعة لأسباب اقتصادية متعددة.

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