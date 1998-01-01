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انتخاب أبو ريا نائبا لرئيس اللجنة القطرية

الأربعاء 16 يناير 2019 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتخاب أبو ريا نائبا لرئيس اللجنة القطرية



عرب 48

نتخب رئيس بلدية سخنين، د. صفوت أبو ريا، نائبا لرئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، بعد ظهر أمس الثلاثاء.

ويأتي هذا بعد اجتماع رؤساء السلطات المحلية، الذين قرروا بالإجماع انتخاب أبو ريا نائبا لرئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس.

وقال أبو ريا: "سعدت جدا بأنني نلت ثقة رؤساء السلطات المحلية العربية. هذا المنصب تكليف وليس تشريفا".

وأضاف أنه "منذ لحظة انتخابي رئيسا لبلدية سخنين، وضعت في سلم أولوياتي خدمة أهل بلدي سخنين، وبعد انتخابي نائبا لرئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، لم يزدن هذا عبئا، إنما زادني قوة من أجل خدمة مجتمعي العربي، وعرفت مدى الثقة التي منحني إياها المجتمع العربي، وأنا على يقين بأنني سوف أكون عند حسن ظن مجتمعي العربي، حيث سأقوم بخدمته بأمانة وإخلاص، وسأسعى من أجل تطويره من جميع النواحي، والعمل على الحد من ظاهرة العنف المتفشية بين أبناء مجتمعنا، وآمل بمساعدة زملائي رؤساء السلطات المحلية العربية أن ننجح في اجتثاث هذه الظاهرة ."

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