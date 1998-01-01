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الزعنون: ترؤس عباس لمجموعة الـ77 صفعة في وجه ادارة ترامب و نتنياهو

الأربعاء 16 يناير 2019 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزعنون: ترؤس عباس لمجموعة الـ77 صفعة في وجه ادارة ترامب و نتنياهو



رام الله / سما /

أكد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني، اليوم الأربعاء، أن ترؤس دولة فلسطين لهذه المجموعة التي تضم ثلثي سكان الأرض جاء بفضل التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الفلسطيني وثمرة الدبلوماسية الفلسطينية التي يقودها الرئيس عباس.

و اعتبر المجلس في بيانه، أن ترؤس الرئيس محمود عباس، لمجموعة الـ77 والصين، هو ترسيخ لشخصية فلسطين القانونية وتعزيز لمكانتها في النظام الدولي، وتقدير لها ولرئيسها بين دول وشعوب العالم.

وقال الزعنون إن ترؤس تلك المجموعة تأكيد على الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في العيش بدولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وتعزيز لمطالبها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وشدد المجلس الوطني على ان ترؤس المجموعة التي تضم 134 دولة وفي هذا التوقيت بالذات يعد صفعة جديدة من المجتمع الدولي في وجه ادارة ترمب وحكومة المستوطنين في إسرائيل بقيادة نتنياهو وسياستهما المتنكرة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير والعيش بدولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس حسب قرارات الشرعية الدولية.

وأعرب عن ثقته بقدرة دولة فلسطين برئيسها ودبلوماسييها وخبرائها على قيادة هذه المجموعة بنجاح وفتح آفاق جديدة للشعب الفلسطيني ولشعوب هذه المجموعة.

#سليم الزعنون #فلسطين #محموعة الـ77 #ترامب #نتنياهو

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