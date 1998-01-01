ما هو رد فعل ميريهان حسين بعد الحكم بسجنها؟

وكالات / سما /

بعد الحكم الذي صدر عن محكمة جنح مستأنف الهرم بحبسها لمدة إسبوعين، تجاهلت الفنانة ميريهان حسين التعليق على الامر.

وقامت المحكمة بتخفيف الحكم بدلاً من عامين ونصف العام، وذلك في قضية كمين الهرم، والتي واجهت من خلالها اتهامات بالقيادة تحت تأثير الخمر والتعدي على موظف أثناء تأدية وظيفته .

ورغم إهتمام الكثير من متابعي ميريهان بهذه القضية إلا أنها لم تعقب عليها رغم حرصها على التواصل مع جمهورها بإستمرار من خلال حسابها على موقع إنستغرام .

بينما أكد محاميها عاصم قنديل إنه سيتقم بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وكشف عن سبب غياب ميريهان عن حضور جلسة المحكمة، حيث أكد أن تدهور حالتها الصحية لم يسمح لها بالحضور، كما تقدم بتقارير طبية تكشف عن عدم سماح الحالة الصحية لميريهان للتواجد بالمحكمة .