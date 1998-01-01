  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

ما حقيقة وفاة الممثل السوري أسعد فضة؟

الأربعاء 16 يناير 2019 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما حقيقة وفاة الممثل السوري أسعد فضة؟



وكالات / سما /

نفت نقابة الفنانين السوريين وفاة الممثل السوري البارز، أسعد فضة، الذي يبلغ من العمر 81 عاما.

وجاء بيان نقابة الفنانين السوريين، بعد أن تداولت وسائل إعلام خبر وفاة الممثل السوري.

ولد فضة في قرية بكسا في اللاذقية، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وتعددت أعماله ما بين التلفزيون والسينما والمسرح. وشارك خلال مشواره الفني الطويل في أعمال مسرحية عديدة من بينها: الأخوة كارامازوف، دون جوان، الملك العاري، الملك هو الملك، وغيرها.

وفي السينما، شارك الفنان في أفلام: القلعة الخامسة، حبيبتي يا حب التوت، قصة شرقية، ليالي ابن آوى. وفي التلفزيون شارك في مسلسلات: العوسج، الجوارح، باب الحارة، عز الدين القسام، وغيرها.

وحصل الفنان على العديد من الجوائز التقديرية في سوريا وخارجها، من بينها مهرجان دمشق السينمائي الدولي (جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "ليالي ابن آوى") ومهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون (جائزة أفضل دور تاريخي عن دوره في مسلسل "العوسج")، وحملت صالة المسرح القومي بمدينة اللاذقية اسمه عام 2006.

#أسعد فضة

أخبار ذات صلة

وفاة الممثل السوري خالد تاجا

وفاة الممثل السوري خالد تاجا

وفاة الممثل السوري نضال سيجري

وفاة الممثل السوري القدير عصام عبه جي بعمر 75 عامًا

وفاة الممثل السوري سليم كلاس عن عمر ناهز الـ77 عاماً

وفاة الممثل السوري طلحت حمدي عن عمر ناهز الـ 74 عاما اثر ذبحة قلبية حادّة

وفاة الممثل السوري طلحت حمدي عن عمر ناهز الـ 74 عاما اثر ذبحة قلبية حادّة

بالصور.. انهيار منذر ريحانة بعد وفاة الممثل الاردني السوالقة بين يديه أثناء تصوير مشهد وفاة

الأكثر قراءة اليوم

مصادر لـ"سما" : اطلاق سراح المحتجزين في مقر الامم المتحدة بغزة

المحكمة العليا: قرار بوقف النائب العام د.احمد براك عن العمل

الحلو يكشف أبرز تعديلات قانون "الضمان" واهمها حق الزوجة والورثة

قناة عبرية: البنك الدولي يوافق على صرف منحة لتحسين الكهرباء بغزة

فضيحة بجيش الاحتلال: دبابة سارت مئات الأمتار وانحرفت عن مسارها وطاقمها "نائم"

العلم الفلسطيني بدلا من الأردني في شوارع بغداد ترحيبا بالملك عبد الله

الرئيس يتسلم رئاسة مجموعة الـ77 +الصين

الأخبار الرئيسية

عزام الشوا - ارشيف

الشوا :دعاوى في محاكم أمريكية ضد 3 بنوك في فلسطين بزعم خروقات لقانون مكافحة الارهاب

كوفاخي

محللون اسرائيليون: خياران امام رئيس الاركان الجديد في التعامل مع حماس بغزة وهما ..

الزهار - أرشيفية

الزهار: هناك بعض الاشخاص معروفين لدينا بالأسماء يحاولون جر غزة الى حرب

رياض المالكي

المالكي: فلسطين ستتقدم بطلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال اسابيع

والدة اسير لدى المقاومة بغزة تكشف عن تفاصيل اجتماعها بنتنياهو ووصفه بـ"المرحوم