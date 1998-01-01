اين خبأت هذه الفتاة 5 ساعات "روليكس" مسروقة؟!

وكالات / سما /

اعتقلت السلطات في مدينة ميامي، امرأة قامت بسرقة 5 ساعات "روليكس" فاخرة، حيث قامت باخفاء 4 ساعات داخل عضوها التناسلي .

قامت الشابة الأمريكية، ديلاجوريا بروكينس (29 عاماً) بسرقة خمسة ساعات فارهة قيمتها 108 الآف دولار أمريكي من رجل ثري داخل احد الملاهي الليلية في مدينة ميامي .

قالت الشرطة في بيان انها اعتقلت الشابة بروكينس بعد شجار داخل الفندق في ميامي مع الرجل الذي قامت بسرقة الساعات منه.

واضاف بيان الشرطة " لقد عثر افراد الشرطة على ساعة "هبلوت" داخل حقيبة السيدة وقيمتها 22 الف دولار امريكي.

وتم العثور على الاربع ساعات المسروقة بعد تفتيش الامرأة داخل السجن داخل عضوها الانثوي .

تم اتهام السيدة بروكينس بالسرقة وحيازة الكوكايين وادخال مواد ممنوعة الى السجن .

ويذكر ان الشابة قد اعتقلت سابقاً بتهمة مقاومة اعتقال من قبل رجال الأمن والدعارة .