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جثة امرأة تعود إلى الحياة في المشرحة وتموت خلال إنعاشها!

الأربعاء 16 يناير 2019 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جثة امرأة تعود إلى الحياة في المشرحة وتموت خلال إنعاشها!



وكالات / سما /

أرسلت امرأة إلى المشرحة وهي على قيد الحياة عن طريق الخطأ، واكتشفت موظفة المشرحة عن طريق الصدفة أنها حية.

وذكر موقع "Amur28.info"، أن الحادثة وقعت في مقاطعة آمور الروسية،11 يناير الجاري، حيث سهر أصدقاء وتناولوا الكحول، ولاحظوا صباحا أن معالم الحياة فارقت جسد امرأة كانت برفقتهم.

وتم استدعاء الشرطة، حيث قرر ضابط الدورية أن المرأة توفيت ولم يستدع الإسعاف للتأكد من ذلك، بحسب أقوال كبير أطباء مستشفى منطقة بيلاغورسك، ميخائيل دانيلوف.

وأرسلت جثة المرأة إلى المشرحة في سيارة دفن الموتى، وبدأ أقاربها التحضير للجنازة. إلا أن ممرضة المشرحة اكتشفت أن المرأة لا تزال على قيد الحياة عندما اقتربت من الجثة لتثبيت علامة مرقمة بها.

وتم طلب الإسعاف ونقلت المرأة إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى المنطقة، حيث حاول الأطباء إنقاذها لمدة ساعتين، دون جدوى.

وأكد الطبيب دانيلوف، أن السبب الأولي لوفاة المرأة هو انخفاض درجة حرارة الجسم والتسمم.

وتجري الآن السلطات المختصة في منطقة بيلاغورسك تحرياتها للكشف عن ملابسات الحادث.

#جثة

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