الصحة بغزة: توقف العمليات المجدولة في مستشفى بيت حانون شمال القطاع

غزة / سما/

قال جميل سليمان مدير مستشفى بيت حانون،ان إجراء العمليات المجدولة قد توقفت جراء نقص الوقود ,محذرا من توقف الخدمات الطبية التى تقدمها المستشفى على التوالي في الأيام المقبلة.

وقال سليمان إن المستشفى يقدم خدماته لـ340 ألف نسمة على مستوي محافظة شمال غزة، حيث يستقبل حوالي 8000 مريض شهرياً في قسم الطوارئ فقط، وما يقارب 2500 مراجع للعيادة الخارجية، مشيرا الى توقف 200 عملية جراحية متخصصة تجرى شهرياً ,و 25 عملية طارئة .

و حذر مدير مستشفى بيت حانون من توقف خدمات الدخول للأقسام لعدم توفر التدفئة للمرضى في ظل البرد الشديد خلال الساعات المقبلة.

و نوه سليمان، إلى أن مستشفى بيت حانون يعتمد في تشغيل أقسامه على مولدين احداهما كبير و الآخر صغير الحجم حيث يصل الاحتياج الشهري من السولار إلى 14 ألف لتر، موضحاً أن المولد الكبير توقف منذ ثلاثة أيام .