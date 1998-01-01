نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (15) مواطناً من الضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء (15) مواطناً من الضفة بينهم فتى.

وبين نادي الأسير أن ستة مواطنين جرى اعتقالهم وهم: ياسر محمود أبو نظير (40 عاماً)، ومحمد هاشم الشاعر (31 عاماً)، وحازم عيد صباح (18 عاماً)، وإبراهيم خالد حمامرة، وأمجد زعول، ومحمد خالد العمور (14 عاماً).

ومن بلدة جبع قضاء جنين اعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين من أمام حاجز "الكونتينر" العسكري شمال بيت لحم وهم: مراد ملايشة، وعمارة فشافشة، وعلاء خليلية.

فيما جرى اعتقال لمواطنين من محافظتي طولكرم والخليل وهما: محمد معين سميح (37 عاماً)، ويوسف نادي العملة.

يُضاف إلى المعتقلين المواطن إياد حسن أبو صبيح (35 عاماً) من محافظة رام الله والبيرة، وعمر زايد (26 عاماً)، ومحمد حماد وكلاهما من مخيم قلنديا، علاوة على رامي أسامة عيسى (21 عاماً) من بلدة قطنة.