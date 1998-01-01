  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (15) مواطناً من الضفة

الأربعاء 16 يناير 2019 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء (15) مواطناً من الضفة بينهم فتى.  

وبين نادي الأسير أن ستة مواطنين جرى اعتقالهم وهم: ياسر محمود أبو نظير (40 عاماً)، ومحمد هاشم الشاعر (31 عاماً)، وحازم عيد صباح (18 عاماً)، وإبراهيم خالد حمامرة، وأمجد زعول، ومحمد خالد العمور (14 عاماً).

ومن بلدة جبع قضاء جنين اعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين من أمام حاجز "الكونتينر" العسكري شمال بيت لحم وهم: مراد ملايشة، وعمارة فشافشة، وعلاء خليلية.

فيما جرى اعتقال لمواطنين من محافظتي طولكرم والخليل وهما: محمد معين سميح (37 عاماً)، ويوسف نادي العملة.

يُضاف إلى المعتقلين المواطن إياد حسن أبو صبيح (35 عاماً) من محافظة رام الله والبيرة، وعمر زايد (26 عاماً)، ومحمد حماد وكلاهما من مخيم قلنديا، علاوة على رامي أسامة عيسى (21 عاماً) من بلدة قطنة.

#نادي الأسير

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال - ارشيف

قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من مدن الضفة

قوات الاحتلال تعتقل 19 مواطنًا في الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل 13 مواطناً فلسطينيا في الضفة فجر اليوم

قوات الاحتلال تعتقل مواطن وزوجته ونجله في الخليل

جيش الاحتلال يعتقل في الضفة

اعتقال 17 مواطناً في مناطق مختلفة من الضفة الغربية

اعتقال- ارشيفية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

الأكثر قراءة اليوم

مصادر لـ"سما" : اطلاق سراح المحتجزين في مقر الامم المتحدة بغزة

المحكمة العليا: قرار بوقف النائب العام د.احمد براك عن العمل

الحلو يكشف أبرز تعديلات قانون "الضمان" واهمها حق الزوجة والورثة

قناة عبرية: البنك الدولي يوافق على صرف منحة لتحسين الكهرباء بغزة

فضيحة بجيش الاحتلال: دبابة سارت مئات الأمتار وانحرفت عن مسارها وطاقمها "نائم"

العلم الفلسطيني بدلا من الأردني في شوارع بغداد ترحيبا بالملك عبد الله

الرئيس يتسلم رئاسة مجموعة الـ77 +الصين

الأخبار الرئيسية

عزام الشوا - ارشيف

الشوا :دعاوى في محاكم أمريكية ضد 3 بنوك في فلسطين بزعم خروقات لقانون مكافحة الارهاب

كوفاخي

محللون اسرائيليون: خياران امام رئيس الاركان الجديد في التعامل مع حماس بغزة وهما ..

الزهار - أرشيفية

الزهار: هناك بعض الاشخاص معروفين لدينا بالأسماء يحاولون جر غزة الى حرب

رياض المالكي

المالكي: فلسطين ستتقدم بطلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال اسابيع

والدة اسير لدى المقاومة بغزة تكشف عن تفاصيل اجتماعها بنتنياهو ووصفه بـ"المرحوم