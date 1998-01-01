ما هي أهم أسباب انخفاض ضغط الدم؟

وكالات / سما /

انخفاض ضغط الدم بشكل غير طبيعي من الأشياء الخطيرة التي يمكن أن تسبب الدوخة والإغماء، ويمكن في بعض الحالات أن يكون مهدداً للحياة، وتختلف اسباب انخفاض ضغط الدم من الجفاف إلى اضطرابات طبية أو جراحية خطيرة، ومن المهم معرفة ما هي اسباب انخفاض ضغط الدم حتى يمكن علاجه. ما هو انخفاض ضغط الدم

ذكر موقع "webmd" أن انخفاض ضغط الدم هو هبوط الضغط الانتصابي Hypotension وهو المصطلح الطبي لانخفاض ضغط الدم، بحيث يصبح أقل من 6090.

ومقياس الضغط المثالي للشخص الطبيعي هو أقل من 12080، وانخفاض ضغط الدم دون أى أعراض لا يشكل مصدرا للقلق ولا يحتاج إلى العلاج ولكنه قد يكون علامة على وجود مشكلة كامنة، خاصة في كبار السن، حيث قد يتسبب في عدم كفاية تدفق الدم إلى القلب والدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى.

أسباب انخفاض ضغط الدم

لا يوجد سبب واضح لانخفاض ضغط الدم، ولكنه قد يكون مرتبطاً بما يلى:

الحمل.

مشاكل هرمونية مثل: قصور الغدة الدرقية، السكرى أو انخفاض نسبة السكر فى الدم.

بعض الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.

بعض الأدوية التى تستلزم وصفة طبية مثل: ارتفاع ضغط الدم، الاكتئاب، مرض باركنسون.

مرض فشل القلب.

عدم انتظام ضربات القلب.

توسع أو تمدد الأوعية الدموية.

ضربة شمس.

مرض الكبد.

أسباب انخفاض ضغط الدم بشكل مفاجئ

انخفاض ضغط الدم بشكل مفاجئ من الأشياء التي تهدد الحياة واسبابها كالتالي:

حدوث نزيف دموي قد يسبب هبوط مفاجئ في الضغط.

انخفاض درجة حرارة الجسم أو ارتفاعها. مرض عضلة القلب الذى يسبب فشل القلب.

مرض تسمم الدم.

الجفاف الشديد من القيء أو الإسهال والحمى.

رد فعل لتناول بعض الأدوية.

مرض صدمة الحساسية الذي يسبب عدم انتظام ضربات القلب.

أسباب انخفاض ضغط الدم الوضعي

انخفاض ضغط الدم الوضعي هو انخفاض ضغط الدم عند الوقوف فجأة، ويمكن أن يحدث لأى شخص لمجموعة أسباب مثل: الجفاف، نقص الغذاء، الإرهاق، كما يمكن أن يتأثر بالتكوين الوراثي والشيخوخة والأدوية والعوامل الغذائية والنفسية والعدوى والحساسية.

يحدث ضغط الدم الوضعي في الأشخاص الذين يتناولون أدوية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، ويمكن أيضاً أن يكون ذات صلة بالحمل، تصلب الشرايين، مرض السكرى، وكذلك كبار السن الذين يتأثرون بشكل خاص، خاصة أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو خلل وظيفي في الجهاز العصبي.

انخفاض ضغط الدم بعد تناول الطعام هو سبب شائع للدوخة، ويحدث بعد تناول الوجبات الدسمة التي تحتوي على الكربوهيدرات ويعتقد أن سبب ذلك هو تجمع الدم فى أوعية المعدة والأمعاء.

أسباب شائعة لانخفاض ضغط الدم الوضعي

الجفاف

اضطرابات الجهاز العصبي المركزي.

مشاكل الأعصاب مثل: الاعتلال العصبي اللا إرادي.

اضطرابات القلب والأوعية الدموية.

ادمان الكحول.

أمراض التغذية.