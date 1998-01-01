  1. الرئيسية
  2. الصحة

علماء: الرمان يقي من سرطان الأمعاء

الأربعاء 16 يناير 2019 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
علماء: الرمان يقي من سرطان الأمعاء



وكالات / سما /

خلص مجموعة علماء من جامعة لويزفيل الأمريكية مع علماء أحياء من الهند أن الرمان يحتوي على مواد تمنع حدوث التهابات في الأمعاء، وتساعد في التئام التقرحات وتخفض من احتمال الإصابة بالسرطان.

ووفقا للعلماء، يقلل مستخلص الرمان من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، حيث أن البكتيريا المعوية تمتص جزيئات الإشارة النباتية وتحولها إلى مواد أخرى مفيدة تساعد في شفاء الجسم.

ويقول راجبير سينخ من جامعة لويزفيل: "أثبتنا أن المواد في الرمان تساعد الجسم في إعادة بناء الحاجز بين جدران الأمعاء وبقية الجسم".

ويؤكد الباحثون أن الرمان يحتوي على مادة "urolitina-A" المعروفة بخصائصها وقوتها المضادة للأكسدة. وعند اختبار مستخلص الرمان على أعضاء مختلفة من أنسجة جسم الفئران المخبرية، اتضح أنه يكبح التهاب الأمعاء ويؤثر إيجابا في الغشاء المخاطي لها.

كما اتضح للباحثين أن مستخلص الرمان يؤثر في مستقبلات الأمعاء، ومن خلالها ينشط جين "NRF2" المسؤول عن إعادة بناء الحاجز أمام المواد الغريبة ويمنع الالتهابات.

ويعمل العلماء حاليا على ابتكار نظائر لمادة "urolitina-A" تكون أكثر أمانا وفعالية، خاصة وهي موجودة بوفرة في مستخلص الرمان، وهي التي تحمي من تطور سرطان الأمعاء والأمراض الأخرى الناتجة عن الالتهابات.

#الرمان #سرطان الامعاء

أخبار ذات صلة

القرفة تقى من سرطان الأمعاء

الأسبرين يزيد خطر سرطان الأمعاء لدى البعض

علماء:الأكسجين على الأرض بسبب سرطان الرئة

دواء لعلاج سرطان المبيض يصلح لعلاج سرطان البروستات

أكثروا من الرمان

الرمان لحل مشاكل المعدة

الأكثر قراءة اليوم

مصادر لـ"سما" : اطلاق سراح المحتجزين في مقر الامم المتحدة بغزة

المحكمة العليا: قرار بوقف النائب العام د.احمد براك عن العمل

الحلو يكشف أبرز تعديلات قانون "الضمان" واهمها حق الزوجة والورثة

قناة عبرية: البنك الدولي يوافق على صرف منحة لتحسين الكهرباء بغزة

فضيحة بجيش الاحتلال: دبابة سارت مئات الأمتار وانحرفت عن مسارها وطاقمها "نائم"

العلم الفلسطيني بدلا من الأردني في شوارع بغداد ترحيبا بالملك عبد الله

الرئيس يتسلم رئاسة مجموعة الـ77 +الصين

الأخبار الرئيسية

عزام الشوا - ارشيف

الشوا :دعاوى في محاكم أمريكية ضد 3 بنوك في فلسطين بزعم خروقات لقانون مكافحة الارهاب

كوفاخي

محللون اسرائيليون: خياران امام رئيس الاركان الجديد في التعامل مع حماس بغزة وهما ..

الزهار - أرشيفية

الزهار: هناك بعض الاشخاص معروفين لدينا بالأسماء يحاولون جر غزة الى حرب

رياض المالكي

المالكي: فلسطين ستتقدم بطلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال اسابيع

والدة اسير لدى المقاومة بغزة تكشف عن تفاصيل اجتماعها بنتنياهو ووصفه بـ"المرحوم