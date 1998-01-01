  1. الرئيسية
  2. الصحة

دراسة: تكرار غلي الماء يسبب تغيرات في تركيبتها

الأربعاء 16 يناير 2019 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة: تكرار غلي الماء يسبب تغيرات في تركيبتها



وكالات / سما /

يقضي غلي الماء على الكائنات الدقيقة فيه، ما يزيد من صلاحيته للشرب والاستخدام البشري، ولكنه من جانب آخر يسبب تغيرات في تركيبه، ما يجعله غير صالح حتى لتحضير الشاي.

ويؤكد الأكاديمي، يوري رحمانين، مدير معهد "سيسين" للبيئة البشرية ونظافة الوسط المحيط، أن غليان الماء يفقده مواد طيارة كثيرة بما فيها الأكسجين. لهذا السبب، لا ينصح بغليه ثانية لتحضير الشاي، بل يجب غلي كمية جديدة منه، تحتوي على المعادن والأكسجين، أي أن جزءا منها سيبقى في الماء بعد الغليان. أما الماء الذي يغلي مرة ثانية فلن يبقى فيه أي "شيء حي".

من جانبه، يؤكد العالم الأمريكي، بريند ديفي، من جامعة فرجينيا التقنية، على أن غلي الماء ضروري، لأنه يقضي على الكائنات الدقيقة المرضية. ولكن غليه ثانية ليس مضرا، إذا كان نقيا جدا. ولكن كقاعدة، فإن الماء الذي يستخدمه الملايين في العالم يحتوي على الشوائب.

ويقول ديفي: "غلي الماء ثانية يغير بنيته، فنتيجة لعملية التبخر السريعة بسبب الغليان، يرتفع تركيز الأملاح والمواد المعدنية وغيرها فيه، وهذا بطبيعة الحال ضار بالصحة".

وتؤكد هذا الأمر النتائج التي حصل عليها علماء جامعة هارفرد من تحليل نتائج 27 دراسة علمية، حيث استنتجوا أن غلي الماء ثانية يزيد من تركيز الفلوريد والزرنيخ والنترات. علاوة على ذلك، فإن مياه الصنبور الذي يستخدمه الناس تحتوي على الكلور. لذلك يشير عدد من الخبراء إلى أن غلي الماء عدة مرات قد يسبب تفاعل الكلور مع مكونات المواد الأخرى الموجودة في الماء وتكوين مركبات خطرة على الصحة.

#الماء #غليان

أخبار ذات صلة

دراسة: فول الصويا قد يسبب العقم

دراسة: التدخين قد يسبب اضطرابات نفسية

دراسة جديدة تثبت أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يسبب الغباء

دراسة: الولادة في الماء آمنة على الأم ومولودها

دراسة أمريكية: الخمور أخطر مما نتوقع والإفراط فيها يسبب تلفا خطيرا بالكبد

تنبيه.. تغيرات بسيطة في الأصابع تشير لإصابتك بسرطان الرئة

الأكثر قراءة اليوم

مصادر لـ"سما" : اطلاق سراح المحتجزين في مقر الامم المتحدة بغزة

المحكمة العليا: قرار بوقف النائب العام د.احمد براك عن العمل

الحلو يكشف أبرز تعديلات قانون "الضمان" واهمها حق الزوجة والورثة

قناة عبرية: البنك الدولي يوافق على صرف منحة لتحسين الكهرباء بغزة

فضيحة بجيش الاحتلال: دبابة سارت مئات الأمتار وانحرفت عن مسارها وطاقمها "نائم"

العلم الفلسطيني بدلا من الأردني في شوارع بغداد ترحيبا بالملك عبد الله

الرئيس يتسلم رئاسة مجموعة الـ77 +الصين

الأخبار الرئيسية

عزام الشوا - ارشيف

الشوا :دعاوى في محاكم أمريكية ضد 3 بنوك في فلسطين بزعم خروقات لقانون مكافحة الارهاب

كوفاخي

محللون اسرائيليون: خياران امام رئيس الاركان الجديد في التعامل مع حماس بغزة وهما ..

الزهار - أرشيفية

الزهار: هناك بعض الاشخاص معروفين لدينا بالأسماء يحاولون جر غزة الى حرب

رياض المالكي

المالكي: فلسطين ستتقدم بطلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال اسابيع

والدة اسير لدى المقاومة بغزة تكشف عن تفاصيل اجتماعها بنتنياهو ووصفه بـ"المرحوم