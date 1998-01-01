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صحيفة عبرية: فضيحة بالمنظومة القضائية الإسرائيلية قد تطال شاكيد

الأربعاء 16 يناير 2019 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: فضيحة بالمنظومة القضائية الإسرائيلية قد تطال شاكيد



القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، أن الشرطة الاسرائيلية اعتقلت، صباح اليوم الأربعاء، موظف كبير في المنظومة القضائية الإسرائيلية، كما قامت باستدعاء العديد من الموظفين والأشخاص التابعين للمنظومة القضائية ، وذلك للاشتباه بضلوعهم في فضيحة، لم يتم السماح بذكر تفاصيلها.

وأوضحت صحيفة "معاريف" العبرية، إن وحدة التحقيقات الخاصة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة "لاهف 433"، بدأت منذ صباح اليوم بالتحقيق في الفضيحة الجديدة، الخاصة بالمنظومة القضائية الإسرائيلية.

ووفقا لمعاريف العبرية ، قد تطال الاستدعاءات والتحقيقات في قضية المنظومة القضائية ، "أييليت شاكيد"وزيرة القضاء الإسرائيلية  اضافة الى رئيسة المحكمة العليا استير حيوت، والمدعي العام الاسرائيلي "شاي نيتسان".

ولفتت "معاريف" العبرية ، الى أن قضية القضاء، لم يتم السماح بذكر تفاصيلها حتى اللحظة ، موضحة  أن الاعتقالات والاستدعاءات جاءت بعد اعتقال موظف كبير يعمل بالمنظومة القضائية الاسرائيلية.

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