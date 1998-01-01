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علماء يكتشفون وجود "أرض ثانية" صالحة للعيش

الأربعاء 16 يناير 2019 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
علماء يكتشفون وجود "أرض ثانية" صالحة للعيش



وكالات / سما /

اكتشف مجموعة من علماء الفلك الأمريكيون من جامعة فيلانوفا وجود كوكب يقع قرب نجم برنارد، والذي وفقا لأبحاثهم قد يكون صالحًا للعيش.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية أن حجم الكوكب المكتشف يبلغ ضعف حجم الأرض، وأكثر برودة، ومع ذلك، يعتقد العلماء أنه قد يكون ملائما للحياة البشرية.

ووفقا للعلماء فإن الكوكب يقع على مسافة تبعد ست سنوات ضوئية فقط عن نجم برنارد، وهذا المسافة قصيرة للغاية وفق معايير الكون.

وسمى العلماء الكوكب "برنارد ستار بي"، أو "الأرض الخارقة"، كونه أثقل بمقدار 2.3 مرة من كوكب الأرض.

وتم اكتشافه باستخدام تلسكوب من نوع هاربس "ESO's planet-hunting instrument" والذي يستخدم بشكل خاص خلال البحث عن الكواكب.

وأوضح الباحثون أن العام الواحد على كوكب "الأرض الفائقة" يمتد 233 يومًا فقط، أما درجات الحرارة يمكن أن تنخفض إلى —150 درجة.

كما أن الكوكب مغطى بالجليد، ولكن تحت سماكته قد يكون هناك ماء، وبالتالي يوجد حياة.

#علماء #أرض

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