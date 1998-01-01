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فيديو.. المنتخب الوطني يبقي على آماله بالتعادل مع الأردن

الأربعاء 16 يناير 2019 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. المنتخب الوطني يبقي على آماله بالتعادل مع الأردن



رام الله / سما /

تعادل المنتخب الوطني الفلسطيني مع نظيره الأردني (0-0), ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لكأس أمم آسيا 2019.

وفشل المنتخبان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة, ليرفع "الوطني" رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث, ويصبح رصيد "النشامى" 7 نقاط في الصدارة, بفارق نقطة أمام أستراليا الفائزة على سوريا (3-2).

ويأمل "الوطني" أن يصعد للدور الثاني ضمن أفضل الثوالث في المجموعات الستة, إذ أن مصيره مرتبط بمباريات اليمن مع فيتنام, ولبنان مع كوريا الشمالية, وعمان مع تركمانستان, والفلبين مع قيرغيزستان.

وفي حال نهاية مباراتين من الأربعة على الأقل بالتعادل, فإن "الوطني" سيكون قد خطف بطاقة الوصول لدور الـ16.

#المنتخب الوطني #الأردن

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