ميسي وسواريز أفضل ثنائي هجومي في أوروبا

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية صباح اليوم الثلاثاء، عن أرقام تؤكد على أن الأوروجواياني لويس سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعبا نادي برشلونة، هما أفضل ثنائي هجومي في أوروبا هذا الموسم.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، فإن ليونيل ميسي ولويس سواريز هما أكثر ثنائي من فريق واحد تسجيلاً للأهداف في دوري أوروبي، حيث سجل اللاعبان 31 هدفاً، 17 للأرجنتيني و14 للأوروجواياني.

وأشارت إلى أن ثنائي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي وإدينسون كافاني في المرتبة الثانية خلف ثنائي برشلونة بـ25 هدفاً، فقد سجل الأوروجواياني 11 هدفاً ولاعب موناكو السابق يمتلك 14 هدفاً متصدر قائمة الهدافين في الليج 1.

وقالت أن يأتي في المرتبة الثالثة ثنائي توتنهام هاري كين وسون بـ22 هدفاً بالتساوي مع ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني، ويليهم بيبر أوباميانج وألكسندر لاكازيت ثنائي أرسنال بـ21 هدفاً.

وذكرت أن في الدوري الألماني هناك ثنائي هجومي فتاك، وهما باكو ألكاسير وماركو رويس نجما نادي بوروسيا دورتموند، فقد سجل اللاعبان 23 هدفاً، وفي الدوري الإيطالي هناك كريستيانو رونالدو وماريو ماندوزكيتش ثنائي يوفنتوس بـ22 هدفاً.