بيتر تشيك يعلن اعتزاله نهاية الموسم وهذه أهم أرقامه

وكالات / سما /

أعلن التشيكي بيتر تشيك حارس مرمى فريق أرسنال الإنجليزي، اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي.

وسجل تشيك العديد من الأرقام المميزة، على مدار مسيرته الاحترافية، نستعرض أبرزها على الشكل التالي:

- انتقل تشيك إلى تشيلسي في صيف عام 2004، وتمكن من قيادة البلوز للفوز بلقب "البريميرليغ" في هذا الموسم، الذي خرج خلاله من 24 مباراة بشباك نظيفة، وهو أعلى رقم لحارس مرمى، في تاريخ المسابقة.

- كما أنه صاحب الرقم الأكبر في الخروج بشباك نظيفة في تاريخ "البريميرليغ" عموما، حيث وصل حتى الآن إلى 202 مباراة، ويأتي بعده ديفيد جيمس بـ169 لقاء.

- وخاض تشيك مع تشيلسي 333 مباراة، حقق خلالهم 162 "كلين شيت"، بينما لعب مع أرسنال 110 مباريات، محققا 40 "كلين شيت".

- بالإضافة إلى أن تشيك، هو صاحب أعلى عدد تصديات في تاريخ "البريميرليغ" (1006)، منذ بدء جمع البيانات في موسم 2006-2007, لكن من المتوقع أن يتخطاه بن فوستر حارس واتفورد الحالي، الذي يملك 1001 تصد حتى الآن.

- وعلى الصعيد الجماعي، فاز تشيك بالدوري الإنجليزي 4 مرات، جميعهم مع تشيلسي، إلى جانب كأس الاتحاد الإنجليزي 5 مرات، منهم 4 مع "البلوز"، ومرة مع أرسنال.

- وحقق أسطورة حراسة المرمى 3 ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية، جميعهم مع تشيلسي, كما فاز بالدرع الخيرية 6 مرات، 4 منهم برفقة تشيلسي، ومرتين مع أرسنال.

- بينما على المستوى القاري، تمكن تشيك من قيادة "البلوز"، لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 2012، بعد الفوز على بايرن ميونيخ في النهائي، بركلات الترجيح, وفي الموسم التالي ساهم بفوز تشيلسي أيضا بالدوري الأوروبي على حساب بنفيكا.