كيليني: كنت أكره "رونالدو" لأنه حطم حلمي!

وكالات / سما /

اعترف جورجيو كيليني نجم دفاع فريق نادي يوفنتوس الإيطالي أنه كره كريستيانو رونالدو، النجم البرتغالي السابق لريال مدريد الإسباني والحالي للبيانكونيري قبل مجيئه إلى تورينو.

المدافع الإيطالي المخضرم تحدث في مقابلة على بي بي سي قائلًا “هو سجل ضدنا عديد المرات، وحطم حلمي بربح لقب دوري أبطال أوروبا في كارديف، في مدريد وفي تورينو”، قبل أن يصف صاروخ ماديرا بأنه “أفضل لاعب في العالم”.

وأضاف ” في السابق، الفوز بلقب دوري الأبطال كان حلمًا، الآن هو هدفنا لأن كريستيانو هو أفضل لاعب في العالم، ومعه نحن بحاجة لأخذ تلك الخطوة الأخيرة للفوز به”.

وتابع حديثه عن صاحب الـ 33 عامًا قائلًا “هو يعمل في صالة الألعاب الرياضية خارج الحصص التدريبية، هو دائمًا يركز على كرة القدم وهو يساعد زملاءه على التحسن، لقد ساعدني”.

وأسرد “شخصية كريستيانو حقيقية، كلاعب هو مثير للإعجاب، ولكن خارج الملعب، سلوكه، طريقة تحضيره للمباريات، كيف يعيش كلاعب كرة قدم خلال الـ 24 ساعة .. لقد غير الفريق”.