  1. الرئيسية
  2. الرياضة

آرسنال يسعى للتعاقد مع خاميس رودريجيز في انتقالات الشتاء

الأربعاء 16 يناير 2019 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آرسنال يسعى للتعاقد مع خاميس رودريجيز في انتقالات الشتاء



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن نادي آرسنال وضع النجم الكولومبي خاميس رودريجيز على رأس أولوياته في الشتاء الحالي.

وتتوقع الصحيفة البريطانية أن يستغنى أوناي إيمري المدير الفني للمدفعجية، عن خدمات نجم الفريق مسعود أوزيل بعد الأزمات التي حدثت بين اللاعب والمدرب في الأونة الأخيرة.

ويعاني نادي آرسنال تلك الفترة من العديد من المشاكل حيث يستعد أرون رامسي للرحيل إلى صفوف فريق يوفنتوس ولا يشارك مسعود أوزيل لأسباب تكتيكية.

وأشارت الديلي ميل إلى أن بايرن ميونخ طالب نادي آرسنال بدفع 3 مليون جنيه إسترليني وهو سعر إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم لكي يتمكن المدفعجية من شراءه في الشتاء الجاري.

ويعاني خاميس روريجيز صاحب ال27 عاما من مشاكل تكتيكية مع المدرب الحالي لبايرن ميونخ نيكو كوفاتش، وهو يلعب للنادي الألماني معارا لمدة موسمين من ريال مدريد الإسباني.

وفي حال اتمام الصفقة ستكون لنادي آرسنال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع الاتفاق مع بايرن ميونخ على إمكانية شراء اللاعب بنهاية الموسم وفي حال تم شراءه ستدخل الأموال في خزائن النادي الملكي ريال مدريد.

#خاميس رودريجيز #آرسنال

أخبار ذات صلة

خاميس

رسمياً.. البافاري يتعاقد مع خاميس رودريجيز

Screenshot_1

خاميس رودريجيز يشيد بصفقة برشلونة الجديدة

Screenshot_5

ريال مدريد يتسبب في بكاء ابنة خاميس رودريجيز

رومينيجيه يتحدث عن مستقبل خاميس رودريجيز مع بايرن ميونخ

البايرن ينهي مسألة ضم خاميس رودريجيز بشكل نهائي

خاميس رودريجيز يغيب عن بايرن ميونخ حتى العام الجديد

الأكثر قراءة اليوم

المحكمة العليا: قرار بوقف النائب العام د.احمد براك عن العمل

الحلو يكشف أبرز تعديلات قانون "الضمان" واهمها حق الزوجة والورثة

قناة عبرية: البنك الدولي يوافق على صرف منحة لتحسين الكهرباء بغزة

فضيحة بجيش الاحتلال: دبابة سارت مئات الأمتار وانحرفت عن مسارها وطاقمها "نائم"

العلم الفلسطيني بدلا من الأردني في شوارع بغداد ترحيبا بالملك عبد الله

الرئيس يتسلم رئاسة مجموعة الـ77 +الصين

مقتل إسرائيليين في مستوطنة "أرمون هنتسيف" قد يكون على خلفية وطنية

الأخبار الرئيسية

كوفاخي

محللون اسرائيليون: خياران امام رئيس الاركان الجديد في التعامل مع حماس بغزة وهما ..

الزهار - أرشيفية

الزهار: هناك بعض الاشخاص معروفين لدينا بالأسماء يحاولون جر غزة الى حرب

رياض المالكي

المالكي: فلسطين ستتقدم بطلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال اسابيع

والدة اسير لدى المقاومة بغزة تكشف عن تفاصيل اجتماعها بنتنياهو ووصفه بـ"المرحوم

مصادر لـ"سما" : اطلاق سراح المحتجزين في مقر الامم المتحدة بعد تاكد الامن في غزة من انهم موظفون في السفارة الايطالية