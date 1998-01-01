آرسنال يسعى للتعاقد مع خاميس رودريجيز في انتقالات الشتاء

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن نادي آرسنال وضع النجم الكولومبي خاميس رودريجيز على رأس أولوياته في الشتاء الحالي.

وتتوقع الصحيفة البريطانية أن يستغنى أوناي إيمري المدير الفني للمدفعجية، عن خدمات نجم الفريق مسعود أوزيل بعد الأزمات التي حدثت بين اللاعب والمدرب في الأونة الأخيرة.

ويعاني نادي آرسنال تلك الفترة من العديد من المشاكل حيث يستعد أرون رامسي للرحيل إلى صفوف فريق يوفنتوس ولا يشارك مسعود أوزيل لأسباب تكتيكية.

وأشارت الديلي ميل إلى أن بايرن ميونخ طالب نادي آرسنال بدفع 3 مليون جنيه إسترليني وهو سعر إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم لكي يتمكن المدفعجية من شراءه في الشتاء الجاري.

ويعاني خاميس روريجيز صاحب ال27 عاما من مشاكل تكتيكية مع المدرب الحالي لبايرن ميونخ نيكو كوفاتش، وهو يلعب للنادي الألماني معارا لمدة موسمين من ريال مدريد الإسباني.

وفي حال اتمام الصفقة ستكون لنادي آرسنال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع الاتفاق مع بايرن ميونخ على إمكانية شراء اللاعب بنهاية الموسم وفي حال تم شراءه ستدخل الأموال في خزائن النادي الملكي ريال مدريد.